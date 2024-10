A- A+

BALANÇO Casino registra queda nas vendas no terceiro trimestre O grupo já deteve participação majoritária no Grupo Pão de Açúcar (GPA), mas abriu mão do controle do ativo brasileiro neste ano

O grupo varejista francês Casino registrou 2,1 bilhões de euros em receita líquida de vendas no terceiro trimestre, uma queda de 5,1% em comparação a igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. Já as vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) caíram 1,8% no período.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 402 milhões de euros no período de nove meses até setembro, refletindo recuo de 24% na comparação anual.

No balanço, a empresa informou que completou "dentro do prazo" a venda de 425 hipermercados e supermercados vendidos desde setembro de 2023. Dentre estes, 135 lojas foram vendidas no terceiro trimestre de 2024 e 18 no dia 1º de outubro.

A Casino já deteve participação majoritária no Grupo Pão de Açúcar (GPA), mas abriu mão do controle do ativo brasileiro neste ano, embora ainda tenha parte das ações.



