Casino tem vendas de 2 bilhões de euros no 1º trimestre

O Groupe Casino informou que registrou vendas líquidas consolidadas de 2,0 bilhões de euros no primeiro trimestre, o que representou queda de 1,2% em base comparável (mesmas lojas) e de -5,0%, conforme divulgado, considerando um efeito de calendário de -1,1 ponto porcentual (ano bissexto em 2024 e mudança da Páscoa para abril). O resultado também refletiu o efeito de aproximadamente -2,7 pontos porcentuais da otimização da rede de lojas de conveniência.

"Em um ambiente econômico desafiador, o grupo registrou uma melhora sequencial nas vendas líquidas comparáveis (-1,2% vs. -1,8% no quarto trimestre de 2024), confirmada pelas tendências iniciais em abril", informou a rede varejista.

O Casino avaliou que devido ao seu posicionamento geográfico centralizado na França, a exposição do grupo a decisões recentes sobre direitos aduaneiros deverá permanecer limitada.

O grupo informou que as ações para otimizar a rede de lojas continuaram ao longo do primeiro trimestre de 2025, com o fechamento de 466 lojas, sendo que 96% das quais eram operadas por franqueados ou em regime de locação comercial. Houve também transferência de 18 lojas integradas para franquias ou em regime de locação comercial. Além disso, as marcas do grupo abriram 31 lojas, 90% das quais sob operação de franqueados ou em regime de locação comercial.

Atualmente, o Casino detém cerca de 22,5% do GPA no Brasil e não é mais o controlador da empresa.

