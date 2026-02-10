A- A+

BRASIL Caso Master: comissão do Senado vai ouvir ex-sócio de Vorcaro e presidentes do BC e da CVM Requerimentos também preveem pedidos de informação a PF, TCU, Fazenda e BRB

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira, requerimentos para ouvir Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro no Banco Master, além dos presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Oto Lobo. As medidas fazem parte da apuração conduzida pelo colegiado sobre a liquidação da instituição financeira e suspeitas de fraude bilionária.

Durante a reunião, o presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que a investigação é uma obrigação institucional do Senado diante da gravidade das suspeitas envolvendo a instituição financeira.

— A fraude bilionária do Banco Master alarma o país e funcionou por anos como um globo da morte para o mercado. É um ilusionismo em que um escândalo puxa outro, cada vez mais estarrecedor. A magia da multiplicação do dinheiro virou pirataria, o encanto do ouro de tolo virou espanto, os investidores viraram palhaços e o poder público se transformou no picadeiro de acrobatas do crime — declarou.

Renan disse que o objetivo da comissão é identificar os responsáveis sem pré-julgamentos.





— Quem são e onde estavam os malabaristas dessa trapaça? É nisso que pretendemos colaborar, sem pré-julgar, sem escolher alvos. Afinal, ninguém aqui é atirador de flechas — afirmou.

O senador relatou ainda que, na semana passada, integrantes do colegiado se reuniram com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e que novos encontros estão previstos.

— Nesta quarta-feira, às 17h, estaremos na Polícia Federal para conversar com o diretor-geral Andrei Rodrigues. Em seguida, iremos ao Supremo Tribunal Federal falar com o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, dos quais esperamos o mesmo espírito público, colaboração e transparência — disse.

Segundo Renan, o depoimento do presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será priorizado, e a data para a audiência deve ser marcada na semana seguinte ao carnaval.

Entre os requerimentos aprovados estão convites para:

Augusto Lima, ex-sócio e ex-proprietário do Banco Master, que deixou a sociedade em julho de 2025;

Oto Lobo, presidente interino da CVM;

Vital do Rêgo, ex-presidente do TCU;

Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (dois requerimentos);

Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central;

Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do Banco Central;

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central.

Também foram aprovados requerimentos de informação:

ao Banco Central (inclusive já entregue pessoalmente ao presidente da autarquia);

ao Tribunal de Contas da União;

ao Ministério da Fazenda;

ao Banco de Brasília (BRB);

à Polícia Federal;

à Comissão de Valores Mobiliários.

O colegiado também decidiu convidar o ex-presidente do BRB e diretores da instituição para prestar esclarecimentos. A senadora Leila Barros (PDT-DF) mencionou ainda a possibilidade de convite ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), hipótese que deverá ser formalizada por meio de novo requerimento.

