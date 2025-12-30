A- A+

BRASIL Caso Master: depoimentos de Vorcaro, ex-presidente do BRB e de diretor do BC ocorrerá no STF As oitivas estão marcadas para ocorrer a partir das 14h. Cabe à PF decidir se fará ou não acareação com os envolvidos

A Polícia Federal irá ouvir nesta terça-feira o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.



Após os depoimentos, a delegada responsável decidirá se os três deverão passar por uma acareação. As oitivas estão marcadas para ocorrer a partir das 14h, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Os envolvidos confirmaram que vão participar presencialmente.

Inicialmente, a acareação foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que assumiu a condução das investigações sobre possíveis fraudes envolvendo o Master. Na segunda-feira, no entanto, após críticas sobre a realização do procedimento, o STF informou que a PF é que irá decidir se será ou não oportuno o confronto de versões. O procedimento será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete de Toffoli.

A Corte, porém, não explicou por que esse novo trâmite será seguido. Também não tornou pública a exata determinação de Toffoli, responsável pelo caso — o caso está sob sigilo.





Na semana passada, o ministro negou um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para cancelar a acareação.

No sábado, Toffoli afirmou que Ailton de Aquino Santos não é investigado no caso, respondendo a um pedido de esclarecimento do Banco Central. Apesar disso, o ministro ressaltou que a investigação "tange a atuação da autoridade reguladora nacional".

Os três serão ouvidos porque Vorcaro tentou vender o Master para o banco BRB, estatal do governo do Distrito Federal (DF), em operação vetada pelo BC em setembro. Dois meses depois, Vorcaro foi preso, e o BC decretou a liquidação do Master em meio a suspeitas de operações fraudulentas na casa de R$ 12 bilhões.

A investigação começou na Justiça Federal de Brasília, mas foi enviada ao STF por determinação de Toffoli, após a PF encontrar um documento que citava uma negociação imobiliária de Vorcaro com um deputado federal.

Diretor resistiu à liquidação

Como mostrou a colunista Malu Gaspar, a liquidação foi decidida com a aprovação unânime da diretoria colegiada do BC, incluindo o voto sim do presidente, Gabriel Galípolo, que em princípio não precisava se manifestar, já que os outros oito diretores eram a favor.

Entretanto, de toda a diretoria, quem mais resistiu à ideia da liquidação foi o próprio Ailton Aquino, da fiscalização. Internamente no BC e no sistema financeiro, Aquino era visto como um aliado do Master.

Registros do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), sustentado por recursos dos próprios bancos, mostram que houve 38 comunicados oficiais sobre os riscos de liquidez, furos no balanço do Master e outras questões que deveriam levar a uma ação mais contundente do órgão regulatório.

Quase todos os alertas eram dirigidos à área de Aquino, e muitos foram feitos em reuniões presenciais. Duas pessoas que participaram desses encontros me relataram que a atitude do diretor era sempre a de minimizar os problemas – que foram só se agravando ao longo do tempo.

A discussão em torno de uma atitude mais drástica em relação ao Master, como intervir ou liquidar, só começou a ganhar corpo a partir de março de 2025, quando o BRB anunciou que compraria 58% do banco de Daniel Volrcaro mas o deixaria comandando a instituição. Era na prática um mero salvamento, já que a venda não garantiria o controle para o BRB.

Foi no processo de análise dessa operação que outra diretoria, a de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, encontrou as fraudes nos contratos de crédito consignado que avalizaram o repasse de R$ 12, 2 bilhões do BRB para o Master pela venda da carteira, antes mesmo da fusão dos dois bancos.

A partir daí deu-se um racha interno, com a área de Renato Gomes propondo intervir no Master e a de Aquino tentando encontrar uma solução que permitisse ao banco seguir operando. Portanto, o integrante do BC que mais conhece as fraudes e seu mecanismo não é Aquino, e sim Gomes, que até já terminou o mandato.

