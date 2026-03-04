A- A+

INVESTIGAÇÃO Caso Master: entenda a Operação Compliance Zero, investigação da PF que prendeu Daniel Vorcaro Apuração já teve três fases e tem foco em supostas fraudes no sistema financeiro

A Polícia Federal conduz a Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes envolvendo instituições do sistema financeiro e estruturas do mercado de capitais.

A operação já teve três fases deflagradas, com foco em diferentes frentes do caso. As apurações começaram em 2024 após solicitação do Ministério Público Federal (MPF) e têm como principal alvo operações ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Primeira fase: investigação sobre carteiras de crédito

A primeira fase da operação foi deflagrada em novembro de 2025 e teve como foco a suspeita de emissão e negociação de carteiras de crédito sem lastro real.

Segundo a investigação, essas carteiras teriam sido vendidas a outras instituições financeiras como se fossem ativos legítimos, o que poderia inflar artificialmente o valor das operações e esconder prejuízos.

Essa etapa da operação também levou à prisão de Daniel Vorcaro, que foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando se preparava para embarcar para Dubai. Posteriormente, ele foi liberado por decisão judicial.





Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu bens de alto valor, incluindo um jatinho avaliado em cerca de R$ 200 milhões.

Segunda fase: investigação sobre fundos ligados à Reag

A segunda fase da operação ocorreu em janeiro de 2026 e ampliou o foco das investigações para fundos de investimento que teriam sido usados para movimentar recursos e ocultar prejuízos.

Segundo os investigadores, esses fundos estariam ligados à gestora Reag Investimentos e teriam sido utilizados para adquirir ativos considerados sem valor de mercado.

A suspeita é que essa estrutura financeira tenha sido usada para mascarar rombos nas contas e dar aparência de legalidade a operações irregulares.

Nessa fase, a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens que ultrapassavam R$ 5,7 bilhões.

Terceira fase: novas prisões e bloqueio bilionário

A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta quarta-feira, com novas medidas contra investigados.

Nesta etapa, a Polícia Federal prendeu novamente Daniel Vorcaro, por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que passou a relatar o caso.

Os agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais.

A decisão também determinou afastamento de investigados de cargos públicos e o bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado.

Nesta fase, a investigação também apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

