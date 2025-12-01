A- A+

Justiça Caso Master: ex-presidente do BRB tem depoimento adiado pela PF Paulo Henrique Costa foi demitido após operação que investiga negócio com Banco Master

A Polícia Federal adiou o depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, que estava marcado para o início da tarde desta segunda-feira na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília.

O ex-dirigente foi demitido do cargo após ser alvo da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades na compra de títulos do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

Segundo o advogado de Costa, Cleber Lopes, foi a própria PF que desmarcou e não explicou o motivo. O defensor afirmou que seu cliente já entregou o aparelho celular e computador com senha, além do passaporte à PF.

Na Operação Compliance Zero, deflagrada há duas semanas, Costa foi afastado do cargo por 60 dias por ordem judicia. O executivo, porém, foi demitido do cargo pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Ele estava nos Estados Unidos e retornou ao Brasil três dias após a deflagração da Operação. No retorno ao país, afirmou em nota que pretendia colaborar com as investigações.

Costa é citado nas investigações que apuram irregularidades na operação de compra do banco Master pelo BRB, que foi vetada pelo Banco Central (BC), em setembro. O executivo começou as conversas com o dono do Master, Daniel Vorcaro, no final de 2024 e anunciou o negócio em março, com as bênçãos do governador Ibaneis.

A Operação resultou na prisão de Vorcaro e de sócio Augusto Lima. Além da PF, o caso está sendo investigado pela justiça federal. O BC também está realizando uma auditoria BRB para apurar a contabilização de ativos podres do Master. O negócio envolveu R$ 12,2 bilhões.

No final de semana, Vorcaro foi solto pela Justiça e passou a usar tornozeleira eletrônica. Ele foi preso, mediante risco de fuga do país.

