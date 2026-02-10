A- A+

LIQUIDAÇÃO Caso Master: grupo do Senado aprova convite a Galípolo, Vorcaro, Lima e nomes do BRB, TCU e CVM Segundo o presidente do grupo, senador Renan Calheiros (MDB-AL), haverá uma prioridade para ouvir os sócios do Master

O grupo de trabalho do Senado que supervisiona as investigações do caso Master aprovou nesta terça-feira, 10, uma série de requerimentos de informações e de convites para depoimentos.

Na lista, estão o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo; o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-sócio do Master Augusto Lima, além de outros integrantes do BC e do Banco de Brasília (BRB). Como se tratam de convites, eles não são obrigados a comparecer.

Segundo o presidente do grupo, senador Renan Calheiros (MDB-AL), haverá uma prioridade para ouvir os sócios do Master e também o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, cuja data deve ser marcada após o carnaval.

"Gostaria de priorizar a vinda dos diretores do Banco Master. Do ponto de vista da liquidação, do que eles têm efetivamente a dizer, essa comissão é o melhor lugar para que se trave uma discussão técnica, um debate verdadeiro, que se conheça os pormenores, as informações", disse Calheiros durante sessão do grupo.

E continuou: "Queria dizer aos proprietários do Master, tanto ao Daniel Vorcaro quanto ao Augusto Lima, que essa comissão estará permanentemente à disposição deles para que eles venham aqui dizer suas razões."

Veja a lista completa de nomes que serão convidados:

- Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;

- Daniel Vorcaro, dono do Master;

- Augusto Lima, ex-sócio do Master;

- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;

- João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

- Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC;

- Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do BC;

- Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União;

- Jacques Veloso de Melo, audiência pública com o ex-diretor Jurídico do BRB.

A comissão também aprovou requerimentos para solicitar informações referentes ao caso às seguintes autoridades e órgãos:

- Fernando Haddad, Ministro da Fazenda;

- Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;

- Tribunal de Contas da União;

- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;

- João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários;

- Banco de Brasília (BRB).

Senadora quer ouvir Ibaneis e Campos Neto

A senadora Leila Barros (PDT-DF) afirmou que apresentará requerimento para convidar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto.





