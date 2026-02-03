Qua, 04 de Fevereiro

REUNIÃO

Caso Master: Ibaneis minimiza reunião com Vorcaro e diz estar "totalmente limpo"

Na avaliação dele, os pedidos de impeachment apresentados pela oposição fazem parte do trabalho "extremamente democrático"

Ibaneis Rocha, governador do Distrito FederalIbaneis Rocha, governador do Distrito Federal - Foto: José Cruz / Agência Brasil / Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta terça-feira, 3, que está "totalmente limpo" ao comentar sobre as investigações envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. Na avaliação dele, os pedidos de impeachment apresentados pela oposição fazem parte do trabalho "extremamente democrático".

Conforme revelou o Estadão, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) ter tratado pessoalmente com Ibaneis sobre a venda da instituição ao banco estatal.

Ibaneis minimizou o fato de ter se reunido com Vorcaro. Segundo o governador, o banqueiro é uma figura conhecida no meio empresarial e mantém interlocução com agentes públicos. "A gente sabe que todos esses empresários têm relacionamentos com políticos", afirmou à imprensa durante a inauguração do Na Hora Empresarial, em Brasília.

Para sustentar o argumento, citou um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o empresário. "Isso não é problema", disse.

Pedidos de impeachment
PSB e Cidadania protocolaram em 23 de janeiro pedidos de impeachment contra o governador na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). No mesmo dia, o PSOL apresentou uma representação própria.

Paralelamente, cinco partidos - PT, Rede, PDT, PCdoB e PV - protocolaram em 26 de janeiro, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma notícia de fato pedindo a apuração de possíveis crimes comuns e atos de improbidade administrativa atribuídos ao governador no contexto do caso BRB-Master. As siglas defendem ainda o afastamento de Ibaneis do cargo para evitar interferências e garantir a lisura das apurações.

Além da iniciativa no STJ, o deputado distrital Fábio Felix (PSOL) solicitou ao MPF a abertura de investigação contra o governador e o bloqueio de seus bens.

O caso do Banco Master tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Dias Toffoli após a citação do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA) aparecer em documentos apreendidos.

O processo tramitava no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e chegou ao STF por solicitação da defesa de Daniel Vorcaro, que alegou a existência de autoridade com foro privilegiado.

Em nota divulgada na semana passada, Toffoli afirmou que o caso poderá retornar à primeira instância caso, ao fim das investigações, fique comprovado que não há autoridade com foro envolvida.
 

