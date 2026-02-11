A- A+

Economia Caso Master: inspeção do TCU no Banco Central é concluída e enviada ao relator Ministro prevê concluir voto em cerca de 30 dias, mas pode pedir novas diligências

A inspeção do Tribunal de Contas da União (TCU) no Banco Central (BC) sobre a liquidação do Master foi concluída nesta quarta-feira e o relatório encaminhado ao ministro relator, Jhonatan de Jesus.

Segundo interlocutores da Corte, o documento não entra no mérito da decisão do BC de liquidar o Master e não aponta problemas na condução do processo pela autoridade monetária.

O trabalho dos auditores teria sido restrito à análise dos documentos do processo que resultou na decretação da liquidação do banco de Daniel Vorcaro, em novembro de 2025.

O ministro ampliou o sigilo sobre a inspeção. Com isso, somente a própria área técnica e o relator podem ter acesso ao documento. Em nota, o TCU informou que o BC terá acesso a todas as peças do processo "sempre que necessário, não havendo qualquer prejuízo ao órgão jurisdicional".

O ministro relator tem dito a auxiliares que pode determinar novas diligências, mas que a tendência é seguir a recomendação da área técnica. O relatório do ministro deverá ficar pronto em 30 dias.

A atuação do BC no caso Master, de Daniel Voracaro, foi solicitada pelo Ministério Público junto ao TCU e acabou gerando ruídos junto ao BC. O temor de invasão de competências por parte da corte na área de atuação da autoridade monetária e possível anulação da liquidação foi motivo de disputa entre os dois órgãos.

Em janeiro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, o presidente do TCU, Vital do Rêgo, e o ministro relator se reuniram e acertaram o andamento dos trabalhos dos auditores. Um dos motivos alegados pelo relator era saber se o BC agiu a tempo e cumpriu as etapas necessárias para tomada de decisão de liquidar o Master.

Veja também