Caso Master: inspeção do TCU no Banco Central é concluída e enviada ao relator

Ministro prevê concluir voto em cerca de 30 dias, mas pode pedir novas diligências

Fachada do Banco Master em São Paulo Fachada do Banco Master em São Paulo  - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A inspeção do Tribunal de Contas da União (TCU) no Banco Central (BC) sobre a liquidação do Master foi concluída nesta quarta-feira e o relatório encaminhado ao ministro relator, Jhonatan de Jesus.

Segundo interlocutores da Corte, o documento não entra no mérito da decisão do BC de liquidar o Master e não aponta problemas na condução do processo pela autoridade monetária.

O trabalho dos auditores teria sido restrito à análise dos documentos do processo que resultou na decretação da liquidação do banco de Daniel Vorcaro, em novembro de 2025.

O ministro ampliou o sigilo sobre a inspeção. Com isso, somente a própria área técnica e o relator podem ter acesso ao documento. Em nota, o TCU informou que o BC terá acesso a todas as peças do processo "sempre que necessário, não havendo qualquer prejuízo ao órgão jurisdicional".

O ministro relator tem dito a auxiliares que pode determinar novas diligências, mas que a tendência é seguir a recomendação da área técnica. O relatório do ministro deverá ficar pronto em 30 dias.

A atuação do BC no caso Master, de Daniel Voracaro, foi solicitada pelo Ministério Público junto ao TCU e acabou gerando ruídos junto ao BC. O temor de invasão de competências por parte da corte na área de atuação da autoridade monetária e possível anulação da liquidação foi motivo de disputa entre os dois órgãos.

Em janeiro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, o presidente do TCU, Vital do Rêgo, e o ministro relator se reuniram e acertaram o andamento dos trabalhos dos auditores. Um dos motivos alegados pelo relator era saber se o BC agiu a tempo e cumpriu as etapas necessárias para tomada de decisão de liquidar o Master.

