BANCO Caso Master: Mendonça chama a PF para nova reunião na segunda-feira (23) Polícia Federal deve entregar relatório sobre andamento das investigações

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ( STF), convocou a Polícia Federal (PF) para uma nova reunião com o objetivo de discutir as investigações relacionadas ao caso Master. O encontro está previsto para segunda-feira.

A expectativa é que a PF entregue, na reunião, um relatório sobre as investigações. Além disso, devem ser discutidos os próximos passos do processo.

Mendonça é o novo relator do caso, após a crise envolvendo o ministro Dias Toffoli, que teria sido citado em análise da PF sobre o conteúdo de mensagens no celular de Daniel Vorcaro, o dono do banco liquidado no ano passado.

O material que a PF prepara é considerado necessário para, entre outras coisas, a decisão a ser tomada sobre se o processo será mantido no STF ou será remetido para instâncias inferiores. Mendonça ainda precisa entender melhor o caso que caiu sob sua relatoria há uma semana para estabelecer os próximos passos a serem tomados.

O acerto para o envio de um relatório sobre o caso foi feito entre Mendonça e a cúpula da PF, logo após o sorteio do novo relator no STF.

Como O GLOBO mostrou na semana passada, a expectativa no STF é que Mendonça conduza o caso com discrição, evitando ampliar a turbulência que marcou a fase anterior do processo.

