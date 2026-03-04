A- A+

VORCARO PRESO Caso Master: O que é sicário? Entenda o significado do termo usado em mensagens de Vorcaro Este era o apelido de Luiz Phillipi Mourão em grupo de WhatsApp usado para combinar ações violentas contra pessoas consideradas adversárias pelo banqueiro

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal, após investigações encontrarem um grupo de WhatsApp no qual o banqueiro dava instruções para monitorar e agredir pessoas que considerava como desafeto ou adversário.

Na troca de mensagens, uma palavra chama atenção: "Sicário", apelido dado a Luiz Phillipi Mourão, que também foi preso nesta quarta.

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra "sicário" pode funcionar como um adjetivo, que indica alguém que tem sede de sangue, cruel, sanguinário. A palavra também aparece como substantivo masculino indicando assassino de aluguel, ou facínora, indivíduo que executa um crime com crueldade.

Luiz Phillipi aparece nas mensagens justamente combinando agressões a pedido de Vorcaro contra funcionários que trabalhavam para ele e jornalistas que o incomodavam.

Em uma mensagem interceptada pela PF, Vorcaro diz a ele para "dar um sacode" num chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário. O jornalista Lauro Jardim também aparece como possível alvo do grupo.

Segundo a investigação da PF, o banqueiro mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada, denominada “A Turma”, que era destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do Master. Era a partir de um grupo de WhatsApp de mesmo nome que Vorcaro dava instruções para monitorar e agredir seus alvos.

