Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VORCARO PRESO

Caso Master: O que é sicário? Entenda o significado do termo usado em mensagens de Vorcaro

Este era o apelido de Luiz Phillipi Mourão em grupo de WhatsApp usado para combinar ações violentas contra pessoas consideradas adversárias pelo banqueiro

Reportar Erro
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, 43 anos, conhecido como Sicário Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, 43 anos, conhecido como Sicário - Foto: PCMG/Divulgação

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal, após investigações encontrarem um grupo de WhatsApp no qual o banqueiro dava instruções para monitorar e agredir pessoas que considerava como desafeto ou adversário.

Na troca de mensagens, uma palavra chama atenção: "Sicário", apelido dado a Luiz Phillipi Mourão, que também foi preso nesta quarta.

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra "sicário" pode funcionar como um adjetivo, que indica alguém que tem sede de sangue, cruel, sanguinário. A palavra também aparece como substantivo masculino indicando assassino de aluguel, ou facínora, indivíduo que executa um crime com crueldade.

Leia também

• 'Agiota' e réu por organização criminosa e lavagem de dinheiro: quem é 'Sicário', preso com Vorcaro

• PF aponta que ex-diretor e ex-servidor do BC receberam dinheiro para ajudar Vorcaro

• Relatores das CPIs do Crime e do INSS reagem à prisão de Vorcaro: "Ninguém está acima da lei"

Luiz Phillipi aparece nas mensagens justamente combinando agressões a pedido de Vorcaro contra funcionários que trabalhavam para ele e jornalistas que o incomodavam.

Em uma mensagem interceptada pela PF, Vorcaro diz a ele para "dar um sacode" num chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário. O jornalista Lauro Jardim também aparece como possível alvo do grupo.

Segundo a investigação da PF, o banqueiro mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada, denominada “A Turma”, que era destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do Master. Era a partir de um grupo de WhatsApp de mesmo nome que Vorcaro dava instruções para monitorar e agredir seus alvos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter