Economia Caso Master: 'Pela primeira vez estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país', diz Lula Em evento em São Paulo, presidente afirmou ainda que pediu para Donald Trump entregar os 'bandidos brasileiros que estão lá'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante comentário sobre caso do Banco Master, que "pela primeira vez o país está prendendo magnatas da corrupção". A declaração ocorreu durante um evento em Mauá, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (9).

"Vocês (a plateia) estão vendo a nossa briga com o tal do Banco Master? Está vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Não é prender o cara que está na favela ou matar ele, não. É prender aquele que está de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura ou mora em Miami", disse o presidente.

Lula afirmou novamente que tratou do tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Eu, por exemplo, conversei com o Trump. E o Trump falou para o presidente Lula que quer combater o crime organizado. Eu falei, eu também quero. Você quer combater de verdade? Me entregue os bandidos brasileiros que estão lá. Nós pegamos 250 milhões de combustível contrabandeado em cinco navios. Sabe onde mora o cara? Em Miami. Sabe onde? Na melhor casa de Miami. Eu falei para o Trump, me entregue ele. Vamos combater o crime organizado. Porque ou a gente acaba com a corrupção das classes poderosas nesse país, ou eles voltam a acabar com o povo brasileiro", afirmou o presidente, que também citou em seu discurso o aumento da violência contra as mulheres.

As falas foram feitas durante evento para anúncio de medidas para paciente do SUS. Na ocasião, juntamente com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Lula visitou uma carreta de serviços do programa Agora Tem Especialistas. O presidente também anunciou obras em uma policlínica e Unidade Básica de Saúde (UBS) e entregou ambulâncias do SAMU.

Fim da escala 6x1

Antes do evento, o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, afirmou que Lula quer se reunir com Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara dos Deputados, na próxima quinta-feira (12), para tratar do fim da escala 6x1.

Nesta segunda-feira, Motta enviou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o texto que prevê mudanças na jornada de trabalho.

"O governo segue na proposta de enviar um projeto de lei com urgência constitucional porque isso faria com que a votação pudesse ocorrer nos próximos meses. A urgência constitucional, em 60 dias, trava a pauta da Casa Legislativa se não for votada. Então a gente garante as condições para que seja votada", afirmou Boulos.

Para o ministro, a medida deveria ser votada preferencialmente antes das eleições de outubro.

"O objetivo do presidente Lula é votar o fim da escala 6x1 ainda este semestre, ainda este ano, com uma perspectiva muito clara. É lógico, todo processo tem negociação. Mas nós não abrimos mão de um máximo de 5x2, da redução da jornada para 40 horas (semanais) e também de não ter redução de salário", falou o ministro.

O envio da PEC à CCJ marca mais um passo da tramitação do tema na Câmara e ocorre em meio ao esforço do comando da Casa para se associar a pautas de apelo popular, com potencial repercussão eleitoral.

