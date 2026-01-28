A- A+

Estratégia Caso Master: PF abre inquérito para investigar ataques de influenciadores ao Banco Central Influenciadores digitais teriam sido pagos para disseminar críticas ácidas e informações enviesadas

A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar uma suposta estratégia coordenada de ataques nas redes sociais contra o Banco Central e seu presidente, Gabriel Galípolo. A abertura da investigação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, relator das apurações envolvendo o Banco Master no STF.

A investigação mira a contratação de influenciadores digitais que teriam sido pagos para disseminar críticas ácidas e informações enviesadas sobre a política monetária e a atuação da autoridade monetária.

O caso chegou à PF após alertas sobre o uso de perfis de grande alcance que, de forma simultânea e com narrativa padronizada, passaram a focar na gestão de Galípolo.

O objetivo da corporação é identificar quem financiou essas publicações e se houve o uso de verba pública ou de grupos interessados em desestabilizar a instituição.

Investigadores buscam agora o as notas fiscais e os contratos de agências de marketing que gerenciam esses influenciadores.

A linha de investigação se assemelha a outros inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a profissionalização da desinformação.

O foco não recai sobre a crítica política — protegida pela liberdade de expressão —, mas sim sobre a opacidade do financiamento e a possível existência de uma estrutura montada para desgastar a imagem de servidores públicos e instituições de Estado.

Se comprovado o uso de dinheiro ilícito ou o crime de calúnia e difamação de forma orquestrada, os responsáveis podem responder por associação criminosa.

