A- A+

Justiça Caso Master: Posts de influenciadores com ataques ao BC e a ex-diretor somem de rede social Ao menos três postagens que teciam críticas à atuação da autarquia e a um ex-dirigente não podem mais ser localizadas na plataforma

Após uma série de ataques feitos nas redes sociais a autoridades e instituições envolvidas com a liquidação do Banco Master, publicações direcionadas ao Banco Central e a seus dirigentes deixaram de estar disponíveis no Instagram.

O Globo identificou ao menos três postagens que teciam críticas à atuação da autarquia e a um ex-diretor do BC que não podem mais ser localizadas na plataforma.

Não é possível afirmar se os conteúdos foram apagados pelos próprios autores ou removidos pela rede social. Ao tentar acessar os links, a mensagem exibida indica que o post não está disponível.

Uma das publicações removidas foi a do perfil Comuacin, seguido por 4,1 milhões de usuários. Nela, o ex-diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, aparecia em uma montagem ao lado de fios emaranhados, uma possível referência a bagunça e desordem, e o prédio do Banco Central estava pegando fogo. O texto citava "críticos" do legado de Gomes e sugere que há concentração de poder no Banco Central.

O mandato de Gomes terminou em 31 de dezembro. Ele se manifestou contra a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) e defendia a intervenção no banco.

O BC decretou a liquidação do Master em novembro.

Outro post apagado foi o do perfil 'Divas do humor', que conta com 5,2 milhões de seguidores, com mote parecido. A publicação, feita em 2 de janeiro, dizia que a gestão de Renato Gomes deixou o mercado financeiro num cenário instável.

O texto afirmava que "Mudanças regulatórias frequentes, interpretações voláteis das normas e ausência de sinalização clara ampliaram a insegurança jurídica".

Em seguida, acrescentava que "o papel do Banco Central é reduzir incertezas" e que, "quando decisões são mal explicadas, o efeito se espalha por todo o sistema, atingindo grandes instituições e também o crédito na ponta". O conteúdo também não está mais acessível na plataforma.

Ao contrário do que diz o post, porém, gestores do mercado financeiro e economistas vinham apontando os riscos para a economia caso a ofensiva do Tribunal de Contas da União (TCU) levasse a uma reversão da liquidação do banco. De acordo com especialistas, o enfraquecimento da autoridade reguladora teria impacto na credibilidade da instituição e na confiança dos agentes.

Outra publicação removida foi a do perfil "Festa da firma", no Instagram. Em 31 de dezembro, a página divulgou um conteúdo sobre os depoimentos prestados naquele dia à Polícia Federal pelo banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e pelo presidente do BRB. O perfil é administrado pela agência de marketing digital Banca Digital.

Segundo a empresa disse à Folha de S.Paulo, a publicação feita pelo perfil foi “um post orgânico sobre um tema pertinente aos assuntos tratados na página”, sem qualquer tipo de negociação ou remuneração.

Os conteúdos publicados adotaram um tom crítico em relação ao Banco Central e à condução do caso Master, mas as postagens careciam de informações técnicas que sustentassem as acusações apresentadas.

Veja também