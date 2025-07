Caso único de gripe aviária no Brasil mostrou como sistema é eficiente, diz Fávaro

A- A+

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comemorou a retomada do Brasil do status de livre de gripe aviária, após o encerramento do único caso notificado em granja comercial no País em 15 de maio.

"Não devemos comemorar crises, mas o caso único de gripe aviária no Brasil mostrou como o sistema é eficiente", disse o ministro em cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial no Palácio do Planalto.

Fávaro lembrou que após a desinfecção da granja onde o foco foi detectado em Montenegro (RS), o País passou 28 dias sem registrar novos casos, o que comprova que o foco foi encerrado e a doença não se espalhou no plantel comercial nacional.

"O único caso de gripe aviária em granja comercial não saiu da área limitada", destacou o ministro.

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) também já reconheceu o fim da doença no País e a retomada do status de livre de gripe aviária. Países importadores veem retomando as compras do frango brasileiro.

Veja também