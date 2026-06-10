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Alimentação Catupiry anuncia compra da Lactojara, operação da Leprino Foods no Brasil Conclusão da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

A Catupiry anunciou, em nota, a aquisição das operações da Leprino Foods no Brasil, por meio da compra da Lactojara Laticínios. A operação envolve a subsidiária brasileira da norte-americana Leprino Foods, líder global na produção de queijo muçarela e fornecedora de queijos e ingredientes lácteos para o setor de alimentação fora do lar.

Com a aquisição, a Catupiry busca fortalecer um portfólio que já reúne mais de 130 produtos e acelerar sua estratégia de crescimento em categorias de maior valor agregado, segundo disse a empresa em nota.

A conclusão da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os valores da transação não foram divulgados.

"Estamos unindo a tradição e a inovação da Catupiry à expertise de uma líder mundial em muçarela. Este é um passo estratégico que nos dá o músculo de produção necessário para continuarmos reforçando no mercado nosso portfólio de mais de 130 produtos", afirmou, na nota, a diretora-executiva da companhia, Andrea Areal.

Além da ampliação do portfólio, a aquisição adiciona uma nova planta industrial à estrutura da companhia. Fundada nos Estados Unidos e sediada em Denver, no Colorado, a Leprino Foods é considerada a maior produtora mundial de queijo muçarela e atua em mais de 79 países.

A companhia emprega mais de 5 mil pessoas e também produz ingredientes lácteos como whey protein, lactose e caseína micelar.

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