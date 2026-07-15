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Bolsa de Valores Cautela com fiscal e tarifas pressionam Ibovespa para baixo Também está no foco o tarifaço imposto ao Brasil pelo governo norte-americano, enquanto o mercado monitora a continuidade de troca de ataques entre EUA e Irã

O Ibovespa abriu em leve alta, mas logo migrou para o território negativo na sessão desta quarta-feira, 15, dia de vencimento de opções do índice. No radar estão a pesquisa mensal de serviços no Brasil e o recuo do índice de preços ao produtor (PPI) nos EUA, que calibram apostas para os juros.

Também está no foco o tarifaço imposto ao Brasil pelo governo norte-americano, enquanto o mercado monitora a continuidade de troca de ataques entre EUA e Irã. Após subir mais cedo, o petróleo passou a cair. "Essa questão das tarifas gera cautela", diz João Oliveira, head da Mesa de Operações do Banco Moneycorp

Nos EUA, o PPI caiu 0,3% em junho ante maio, igual ao esperado. A queda mensal veio na direção do índice de preços ao consumidor americano, CPI, divulgado na véspera. "É um CPI mais otimista para a curva de juros nos Estados Unidos ontem", afirma Marco Saravalle, estrategista-chefe da Krivo Capital.

"A deflação do PPI e do CPI alivia um pouco quanto a uma possível elevação dos juros nos Estados Unidos", segundo Oliveira, do Banco Moneycorp.

Investidores ainda digerem a aprovação, no plenário do Senado, da PEC dos agentes de saúde, considerada uma "pauta-bomba" pela equipe econômica, com impacto estimado em R$ 28 bilhões. Também repercute a nova pesquisa Genial/Quaest, que aponta vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em simulação de disputa presidencial.

As ações da Vale ficam no foco, após a nomeação de Wilfred Theodoor Bruijn para presidente temporário do conselho de administração da mineradora. Ele ocupará o cargo até a eleição na assembleia geral extraordinária (AGE), marcada para a próxima quarta-feira. 22. Os papéis avançam de forma moderada (0,36%), aquém do avanço de 1,13% do minério de ferro no fechamento, em Dalian, e de 0,44% em Cingapura.

Divulgado nesta manhã, o volume de serviços prestados recuou 0,4% em maio ante abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da mediana de estabilidade das projeções, que iam de queda de 0,7% a avanço de 1,2%.

O recuo no volume de serviços pode dar espaço para novo corte de 0,25 ponto porcentual na Selic em agosto, segundo Saravalle. "Também abre discussões se o Banco Central poderia ir além", acrescenta.

No campo político, pesquisa Genial/Quaest mostra que o presidente Lula tem 45% das intenções de voto para um segundo turno das eleições presidenciais e o senador Flávio Bolsonaro, 37%. No primeiro turno, Lula tem 40% e Flávio, 28%.

Ainda serão acompanhados nesta quarta-feira o segundo dia de depoimento do presidente do Fed, Kevin Warsh, no Comitê Bancário do Senado, o Livro Bege do BC americano e discursos de dirigentes do Fed.

Na terça-feira, 14, o Ibovespa fechou com alta de 0,51%, aos 176 641,10 pontos. Às 11h36 desta quarta, cedia 0,385, aos 175 962,03 pontos, ante alta de 0,01%, na máxima aos 176.662,60 pontos, e mínima em 175.653,66 pontos (-0,56%). Petrobras recuava entre 0,25% (PN) e 0,44% (ON).

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