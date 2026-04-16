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BOLSAS DE VALORES Cautela externa dita rumo do Ibovespa, que cai para o nível de 196 mil pontos Às 11h35 desta quinta-feira, o Ibovespa caía 0,58%, na mínima aos 196.558,04 pontos

Depois de ter avançado 0,43%, para a máxima aos 198.586,57 pontos, o Ibovespa virou e passou a renovar uma série de mínimas e caindo para a marca de 196 mil pontos quase no fim da manhã desta quinta-feira, 16. A deterioração acompanhava a piora das bolsas norte-americanas, enquanto o petróleo acelerava alta, estimulando as ações da Petrobras.

A valorização do petróleo acontece em meio aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Há relatos no exterior de que as taxas de trânsito que o Irã planeja cobrar no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, serão pagas por meio de bancos iranianos.

Além disso, há rumores de que o Ministério da Relações Exteriores do Paquistão teria informado que não há um data para a nova rodada de negociações entre Washington e Teerã.

Apesar do recuo das bolsas, ainda persiste no mercado alguma expectativa de avanço nas negociações, com possível retomada de conversas entre EUA e Irã sobre o conflito no Oriente Médio.

Nesta semana, diz Bruno Takeo, estrategista da Potenza, os investidores se animaram com a chance de uma trégua ou algum acordo. "O S&P 500 já devolveu a queda acumulada desde o início do conflito, mas a volatilidade segue alta", diz.

Na B3, destaca que a o recuo das ações de bancos reflete uma devolução de parte dos ganhos recentes.

Entre indicadores, saiu a produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,5% em março, ante previsão de alta de 0,2%. No Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,60% em fevereiro, na comparação com janeiro. O indicador havia subido 0,86% em janeiro (revisado, de 0,78%). O resultado de fevereiro ficou em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,60%.

No campo corporativo, após o fechamento da B3, a Vale divulga a prévia operacional do primeiro trimestre e a Petrobras realiza Assembleia Geral Ordinária (AGO) nesta quinta-feira. Nos EUA, sai o balanço da Netflix. Após Vale subir na esteira da alta de 3,1% do minério de ferro em Dalian, na China, passou a cair. Recuava 0,96% às 11h36. Já as ações da Petrobrás subiam entre 2,56% (ON) e 3,06% (ON).

Nos Estados Unidos, o diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Paulo Picchetti, participa como um dos debatedores em painel do Itaú Latam Day, em Washington, onde dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Banco Central Europeu e Banco da Inglaterra também estarão presentes em outros eventos ao longo do dia.

O noticiário sobre o Banco Master também ficam no radar. Hoje, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes do banqueiro Daniel Vorcaro e do Banco Master.

Ontem, Itaú e Bradesco informaram à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a compra de carteiras de crédito do BRB, em consórcio e com valor inferior a R$ 1 bilhão.

Às 11h35 desta quinta-feira, o Ibovespa caía 0,58%, na mínima aos 196.558,04 pontos, ante alta de 0,43%, com máxima em 198 586,57 pontos, vindo de abertura em 197.737,89 pontos, com variação zero. Entre bancos, a maior queda era 1,52% (Unit de Santander).



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