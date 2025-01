Cautela fiscal impede Ibovespa de seguir NY e commodities; índice cai aos 119 mil pontos

A- A+

As incertezas fiscais de 2024 não desanuviaram e jogam o Ibovespa para baixo, aos 119 mil pontos no primeiro pregão de 2025, que volta a operar no nível visto em meados de junho de 2024. O indicador da B3 opera na contramão de Nova York e as commodities.

O impasse sobre as emendas parlamentares mantém as dúvidas e os desafios em relação ao ajuste nas contas públicas, dado que pode gerar novos desconfortos entre o Legislativo e o Executivo.

Mais cedo, o dólar avançou a R$ 6,2267, na máxima, mas os juros futuros cedem em sintonia com os rendimentos dos Treasuries.

"As velhas preocupações não foram resolvidas. Tem essa questão sobre emendas parlamentares, que é risco de desconforto entre o governo e o Congresso", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Na terça-feira, o Partido Novo protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de suspensão imediata dos recursos de um programa do Ministério da Saúde suspeito de entregar "emendas disfarçadas" para parlamentares.



O partido alega que a ação governamental faz transferências de forma discricionária e sem critérios técnicos de transparência, se assemelhando aos modelos de emendas vetados pelo ministro da Corte Flávio Dino.

A agenda esvaziada de indicadores no Brasil e os resultados fracos de indicadores da indústria na Europa e na China também gera cautela nesta manhã de quinta-feira. A liquidez ainda pode ser moderada, pois muitos ainda não devem ter retornado da folga do final do ano. Em Nova York, os índices futuros de ações avançam mas as bolsas europeias caem.

Em relação ao principal parceiro comercial do Brasil, a China, o país informou que o PMI industrial recuou para 50,5 em dezembro, após alcançar 51,5 em novembro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com a Caixin. Assim, eleva-se expectativas de anúncio de novas medidas de estímulo à economia. Só que por ora, não há nada neste sentido. Por lá, o minério de ferro fechou com alta de 1,56% em Dalian.



Já o petróleo sobe quase 1,50% nesta manhã, mas sem empolgar ações do setor. Petrobras, por exemplo, subia na faixa de 0,30% por volta de 11 horas. Já Vale cedia 0,37%, contaminando os demais papéis do setor de metais, com CSN cedendo 3,27% - a maior queda do segmento. Fica no foco ainda a proximidade da posse do presidente Donald Trump nos EUA, no próximo dia 25.

No último pregão de 2024, o Ibovespa fechou em alta de 0,01% aos 120.283,40 pontos, mas cedeu 10,36% em 2024. Foi o pior resultado desde 2021 (-11,93%).

Apesar de considerar que a Bolsa está "barata", o economista-chefe da Blue3, Roberto Simioni, avalia que as incertezas fiscais, diante dos poucos sinais de que o governo reduzirá gastos consideravelmente, a tendência é de desancoragem das expectativas da inflação e de uma Selic elevada por mais tempo.



"Duas altas de um ponto porcentual já estão precificadas, e o juro básico pode ir além disso, para quem sabe até 15,50% para trazer a inflação para a meta", diz. Hoje, a Selic está em 12,25% e a expectativa é que vá a 14,25% em março.

Às 11h11, o Ibovespa cedia 0,83%, aos 119.282,45 pontos, na mínima. Abriu perto da máxima dos 120.401,01 pontos, quando avançou 0,10%, aos 120.283,40 pontos.



