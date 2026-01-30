A- A+

NEGÓCIOS CBA, fabricante de alumínio da Votorantim, é vendida para chinesa Chinalco e australiana Rio Tinto Negócio de R$ 4,7 bi transfere o controle da empresa do grupo brasileiro para uma joint venture que terá maior participação da companhia da China

A Votorantim celebrou hoje um contrato para a venda da totalidade de sua participação na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para a chinesa Chinalco e para a anglo-australiana Rio Tinto por cerca de R$ 4,7 bilhões, informou o jornal Valor, que antecipou o avanço das tratativas.

O acordo prevê a transferência de 446,6 milhões de ações, equivalentes a 68,596% do capital total e votante da CBA.

O negócio avalia a participação majoritária da Votorantim em R$ 4,689 bilhões, considerando o preço base de R$ 10,50 por ação, a ser pago integralmente no fechamento da operação, um pouco acima do valor de mercado. A CBA está avaliada em torno de R$ 6,7 bilhões.





Segundo informou a agência Bloomberg, a Rio Tinto pretende ficar com cerca de 30% da joint venture com a Chinalco, que terá a maior parte do capital da empresa que vai controlar a CBA. Em seguida à compra, o plano é fazer uma oferta pública de aquisição das participações minoritárias na fabricante da alumínio brasileira.

BX Blue: PicPay compra fintech de crédito e vai atuar no mercado de consignado

O Grupo Votorantim estava tentando encontrar um parceiro para um investimento de US$ 2,5 bilhões no projeto Rondón da CBA, para explorar uma mina de bauxita na Amazônia, disseram as pessoas. A Chinalco acabou demonstrando interesse em adquirir o controle da CBA, de acordo com as fontes.

A CBA tem cerca de 7.262 funcionários e produz alumínio e energia renovável.

Veja também