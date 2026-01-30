Dom, 01 de Fevereiro

NEGÓCIOS

CBA, fabricante de alumínio da Votorantim, é vendida para chinesa Chinalco e australiana Rio Tinto

Negócio de R$ 4,7 bi transfere o controle da empresa do grupo brasileiro para uma joint venture que terá maior participação da companhia da China

Fábrica da CBA no interior de São Paulo Fábrica da CBA no interior de São Paulo  - Foto: Divulgação

A Votorantim celebrou hoje um contrato para a venda da totalidade de sua participação na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para a chinesa Chinalco e para a anglo-australiana Rio Tinto por cerca de R$ 4,7 bilhões, informou o jornal Valor, que antecipou o avanço das tratativas.

O acordo prevê a transferência de 446,6 milhões de ações, equivalentes a 68,596% do capital total e votante da CBA.

O negócio avalia a participação majoritária da Votorantim em R$ 4,689 bilhões, considerando o preço base de R$ 10,50 por ação, a ser pago integralmente no fechamento da operação, um pouco acima do valor de mercado. A CBA está avaliada em torno de R$ 6,7 bilhões.

 

Segundo informou a agência Bloomberg, a Rio Tinto pretende ficar com cerca de 30% da joint venture com a Chinalco, que terá a maior parte do capital da empresa que vai controlar a CBA. Em seguida à compra, o plano é fazer uma oferta pública de aquisição das participações minoritárias na fabricante da alumínio brasileira.

BX Blue: PicPay compra fintech de crédito e vai atuar no mercado de consignado

O Grupo Votorantim estava tentando encontrar um parceiro para um investimento de US$ 2,5 bilhões no projeto Rondón da CBA, para explorar uma mina de bauxita na Amazônia, disseram as pessoas. A Chinalco acabou demonstrando interesse em adquirir o controle da CBA, de acordo com as fontes.

A CBA tem cerca de 7.262 funcionários e produz alumínio e energia renovável.

