Futebol CBF publica regulamento de competições e afirma que vai combater violência no futebol Documento define padrões de disputa para os torneios da entidade que serão realizados nesta temporada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira o Regulamento Geral de Competições de 2024, que estabelece as normas e regras gerais para a disputa de todos os campeonatos organizados pela entidade na temporada.

Uma das principais alterações em relação à edição anterior é a implementação de uma regra que resguarda os clubes durante todos os deslocamentos de suas delegações para a disputa de partidas. Essa medida visa fortalecer a segurança das equipes em trânsito.

Além disso, o regulamento de 2024 precisou ser ajustado para estar em conformidade com a Lei das Apostas Esportivas. As mudanças visam o combate à manipulação de resultados, "buscando preservar a lisura das competições e a confiabilidade dos resultados", de acordo com a CBF.

O documento, na íntegra, foi encaminhado às federações e aos clubes do futebol brasileiro.

