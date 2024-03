CCBA promoverá palestra sobre países emergentes e geopolítica

A- A+

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) promoverá uma palestra sobre o papel de países emergentes no contexto da geopolítica atual. A palestra é gratuita e será realizada hoje às 19h no CCBA, localizado na Rua do Sossego, 364, no bairro da Boa Vista. O evento contará com a presença do cientista político alemão Dr. Ekrem Guzeldere.

Com a atual transição do sistema de relações internacionais bipolar para um sistema multipolar, os países emergentes - como o Brasil -, precisam ajustar e redefinir as estratégias geopolíticas. Sendo assim, o debate é uma oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre as inclinações da política internacional e da política externa do atual governo brasileiro.

