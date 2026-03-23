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Negócios CCPE atinge R$ 124 milhões em negócios e premia empresas em evento anual Cooperativa reúne construtoras e fornecedores em jantar para reconhecer desempenho e fortalecer o setor

Cooperativa da Construção de Pernambuco (CCPE) alcançou R$ 124,5 milhões em volume de negócios acumulados até março de 2026, consolidando o modelo cooperativista como uma estratégia de fortalecimento do setor da construção civil no estado. Atualmente, a entidade reúne 49 construtoras e 46 fornecedores, dando suporte a 215 obras em andamento.

Para marcar o resultado e estimular a integração entre os associados, a cooperativa realiza, nesta sexta-feira (27), a segunda edição do Jantar Anual de Reconhecimento, às 19h, no Restaurante Adega. Durante o evento, serão entregues os prêmios Top Cooperado e Top Fornecedor, que destacam empresas com melhor desempenho e engajamento dentro da rede.

Segundo o diretor executivo da CCPE, Leonardo Luna, o crescimento da cooperativa está diretamente ligado à atuação conjunta dos participantes.

“O jantar celebra a força da nossa união nesses dois anos. Nosso foco é otimizar suprimentos e gerar economia real, que pode variar entre 8% e 20% em itens críticos, como cimento e aço”, afirmou.

Na prática, o modelo adotado pela cooperativa tem permitido redução de custos para as empresas associadas, com economia média de cerca de 15% no orçamento total de insumos. A estratégia coletiva de compras e negociações também contribui para maior previsibilidade e competitividade no mercado.

Criada em 2024, a CCPE funciona como um hub de articulação entre construtoras e fornecedores. Desde então, já movimentou mais de 471 mil metros cúbicos de concreto e 625 mil quilos de aço, além de firmar parcerias com grandes empresas do setor de materiais de construção e serviços.



O desempenho reforça o papel da cooperativa como instrumento de organização e ganho de escala para o setor, especialmente em um cenário de busca por eficiência e redução de custos na construção civil.

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