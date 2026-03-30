CCPE premia líderes do setor e reforça integração da construção civil em Pernambuco
Jantar anual reconhece desempenho financeiro e excelência operacional de construtoras e fornecedores em 2025
A Cooperativa da Construção de Pernambuco (CCPE) reafirmou seu papel como hub estratégico do setor imobiliário ao realizar, na última sexta-feira (27), a segunda edição do Jantar Anual de Reconhecimento. O evento, realizado no restaurante Adega, reuniu lideranças do mercado para celebrar os resultados operacionais de 2025 e homenagear empresas que contribuíram para o avanço da construção civil no estado. A premiação destacou tanto o volume de negócios quanto a excelência técnica, fortalecendo a conexão entre incorporadoras e grandes fornecedores.
De acordo com o presidente da CCPE, Rafael Simões, o formato da iniciativa acompanha a busca contínua da cooperativa por eficiência ao longo de toda a cadeia produtiva.
"Nesta segunda edição, estruturamos quinze premiações que simbolizam a força da nossa rede. Reconhecemos os cinco maiores fornecedores e os cinco maiores cooperados por volume de negócios, mas fomos além dos números. Criamos categorias específicas para premiar o melhor atendimento de vendas, a qualidade superior dos produtos, a eficiência logística, as melhores condições comerciais e o parceiro que se provou mais estratégico para o crescimento coletivo da cooperativa", explica o diretor.
No ranking de investimentos, a ACLF liderou entre as cooperadas em 2025, com R$ 16,6 milhões movimentados. O grupo das cinco maiores construtoras em volume de negócios também contou com Viana e Moura (R$ 6 milhões), VL Construtora (R$ 4,2 milhões), Tenório Simões (R$ 3,5 milhões) e Fama (R$ 3,2 milhões), reunindo aportes relevantes para a expansão do parque habitacional pernambucano.
Entre os fornecedores, a Supermix Concreto ocupou a primeira posição em movimentação financeira, com R$ 14,2 milhões. A lista de destaque incluiu ainda Cimento Nacional (R$ 11,5 milhões), Otis (R$ 8,7 milhões), Comafer (R$ 7,9 milhões) e Saint-Gobain (R$ 4,2 milhões), evidenciando a robustez dos contratos conduzidos pela cooperativa.
A premiação também valorizou o desempenho operacional das empresas. A Cimento Nacional se destacou na performance técnica, conquistando os prêmios de Melhor Atendimento de Vendas e Melhor Condição Comercial, além de dividir o título de Melhor Qualidade de Produto com a Saint-Gobain e a Akzo Nobel (Tintas Coral). Já a eficiência logística foi reconhecida com o prêmio à CC Areia, enquanto a Akzo Nobel (Tintas Coral) foi eleita o Parceiro Mais Estratégico do ano.
“Ao encerrar o ciclo de 2025 com este reconhecimento, a CCPE reafirma o compromisso de integrar o mercado e gerar competitividade para a construção civil de Pernambuco”, pontua Leonardo Luna, diretor executivo da Cooperativa da Construção de Pernambuco.