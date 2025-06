CDHU vai leiloar megaterreno de R$ 186 milhões em Guarulhos

A- A+

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) abriu um edital público para realizar a venda de um conjunto de lotes em Guarulhos (SP) cuja área total é de 159 mil metros quadrados, o equivalente a 20 campos de futebol. A expectativa da CDHU é de arrecadar em torno de R$ 186 milhões com o certame.

Nesses terrenos seria possível erguer empreendimentos residenciais e comerciais, o que deve despertar o apetite de incorporadoras, especialmente aquelas voltadas ao desenvolvimento de galpões logísticos, de acordo com avaliação de consultores imobiliários.

Guarulhos se tornou um dos principais polos logísticos do País pela proximidade com o mercado consumidor da cidade de São Paulo, além do acesso fácil ao aeroporto internacional e a diversas rodovias.

Os terrenos que estão sendo vendidos pela CDHU se referem a áreas remanescentes do Conjunto Habitacional 'Guarulhos A', também chamado de Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, ou Parque Cepac, no bairro de Cumbica.

O empreendimento foi construído entre 1967 e 1981 pela antiga Caixa Estadual de Casas para o Povo (Cecap) e, na época, representou um avanço para o incipiente modelo de habitação popular em grande escala. Ele foi baseado em prédios padronizados de forma industrial, totalizando 4.680 apartamentos

A venda das áreas que sobraram desse projeto será realizada por meio de uma licitação. Os interessados em participar deverão apresentar os envelopes com as propostas no dia 30 de junho, às 10 horas, na sede da CDHU, na Rua Boa Vista, Centro de São Paulo A licitação será no modo disputa aberta, pelo critério de julgamento de maior oferta de preço, e cada licitante poderá apresentar proposta para uma ou mais áreas.

Os terrenos a serem vendidos estão divididos em quatro áreas: Lote 6, com 71,5 mil m² e lance mínimo de R$ 87,2 milhões; Lote 13, com 19,3 mil m² a R$ 24,4 milhões; Lote 24, com 64,5 mil m² a R$ 68,4 milhões; e Lote 34, com 3,9 mil m² a R$ 6,2 milhões.

Veja também