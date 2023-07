CDL lança 13ª edição da campanha Liquida Grande Recife

A- A+

Com mais de oito mil estabelecimentos envolvidos, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Recife lançou hoje (0) a 13ª edição do Liquida Grande Recife 2023, uma campanha que promove descontos em lojas de rua e shoppings da Região Metropolitana do Recife. O evento de lançamento foi realizado no Pátio do Livramento, no bairro de São José.

A expectativa da CDL é que a iniciativa promova a recuperação do ritmo de vendas e impulsione as vendas do comércio local em pelo menos 20% no segundo semestre. “Essa é uma das estratégias para atrair mais clientes para o Centro do Recife e movimentar o varejo”, declarou Fred Leal, presidente da Câmara de Lojistas e também do Sindilojas.

A ação acontecerá durante seis dias, no período de 4 a 9 de julho. Na campanha, serão oferecidos descontos nos estabelecimentos participantes, e as compras realizadas poderão ser convertidas em cupons para concorrer a prêmios. Serão sorteados um Hyundai HB20 e 10 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.

Para concorrer aos prêmios, os consumidores podem recorrer a duas alternativas. Uma delas é realizar o cadastro das notas fiscais das compras realizadas no site do Liquida Grande Recife (www.liquidagranderecife.com.br). A cada R$ 100,00 em compras, seja por qualquer meio de pagamento, o cliente terá direito a 1 cupom. Caso utilize cartões na maquininha Rede, os cupons serão triplicados.

A outra opção para trocar os cupons é comparecer pessoalmente ao Ponto de Atendimento localizado no Pátio do Livramento, bairro de São José, no Centro do Recife. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 15h, durante o período de 4 a 8 de julho. Nesse local, os participantes poderão efetuar a troca dos cupons e receber orientações adicionais sobre a campanha.

Entre os centros comerciais participantes da ação os descontos são variados. O Shopping Tacaruna está oferecendo descontos de até 65% durante o Liquida Grande Recife. No Plaza Shopping, as promoções chegam a até 50% de desconto. Já o Shopping Boa Vista está proporcionando reduções de preços de até 70% em seus produtos para os clientes.

O sorteio dos prêmios ocorrerá em 14 de julho, às 10h, na sede da CDL Recife, localizada no bairro da Boa Vista. O evento será transmitido ao vivo por meio das contas do Instagram @liquidagranderecife e @cdlrecife. Os vencedores serão notificados por telefone ou e-mail. A lista dos ganhadores será divulgada no site da campanha, disponível em www.liquidagranderecife.com.br. Além disso, será possível acompanhar as atualizações e novidades do evento por meio das redes sociais oficiais do Liquida Grande Recife.

Veja também

