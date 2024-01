CDL Recife alcança bons resultados em 2023 e projeto crescimento para o início de 2024

A- A+

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, divulgou hoje (04) que o ano de 2023 ficou equiparado a 2022 em termos de movimentação do comércio.

No entanto, nos meses de novembro e dezembro, o resultado foi positivo na comparação com o mesmo período no ano anterior, especialmente para os segmentos de eletro, confecção, sapatos e acessórios devido ao período de Black Friday e festas de fim de ano.

Para o início de 2024, nos meses de janeiro e fevereiro — período de férias e de carnaval — a expectativa é de um crescimento de 5 a 10% nas vendas.

“Com as férias e a chegada do Carnaval, o setor de turismo e eventos está bem movimentado. Esse movimento da economia circular impacta diversos setores, inclusive o comércio, melhorando a economia como um todo”, detalha o presidente da CDL Recife e Sindilojas Recife, Fred Leal.

Para o Carnaval, segundo o órgão, as maiores movimentações são nos setores de confecção, fantasia, adereços, miudezas, acessórios e também alimentação e bebidas.

