Comércio do Centro do Recife vai abrir de domingo a domingo neste final de ano

A partir deste sábado (15), o comércio do Centro do Recife abrirá de domingo a domingo, incluindo feriados, com a intenção é atender os clientes nas compras de final de ano, com o início das promoções de “Black Friday” e das festividades natalinas, e incrementar os negócios do varejo. A ação deve beneficiar mais de um milhão de pessoas que passam a circular diariamente pelo centro nesta época. A decisão foi firmada em acordo entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal.

Com essa abertura do comércio sem intervalos, a estimativa da CDL Recife é que as vendas no comércio do centro aumentem em pelo menos 10%, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

“É um período em que o consumidor está buscando produtos e o lojista quer vender. Então mais um ano incentivamos o comércio a funcionar todos dias, até o último dia do ano”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal.

E, para garantir que as compras serão realizadas com segurança, foi firmada uma parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que lançará, nesta sexta-feira (14), a Operação Papai Noel 2025, que vai reforçar o policiamento até o dia 31 de dezembro, com suporte policial de patrulhamento a pé, patrulha do bairro, ciclopatrulha, motopatrulhamento, policiamento montado, além do uso de drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.

"Nosso objetivo é garantir que as famílias pernambucanas possam desfrutar do período natalino com a segurança e a tranquilidade que merecem, combatendo ativamente os crimes contra o patrimônio e promovendo a paz social" , destacou o Comandante-Geral da PMPE, Coronel Ivanildo Torres.

