comércio CDL Recife apoia manifesto da CNDL contra fim da escala 6x1 Entidade alerta para risco de desemprego e impacto econômico com proposta em tramitação no Congresso

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), Fred Leal, manifestou concordância com o posicionamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) contrário à proposta que prevê o fim da escala 6x1. A medida estabelece a substituição do atual modelo de seis dias de trabalho por um de descanso por uma jornada de quatro dias de trabalho e três de folga, além de limitar a carga horária a 36 horas semanais.

Atualmente, a legislação permite até oito horas diárias e 44 horas semanais. A proposta tramita no Congresso Nacional e, caso aprovada, deverá entrar em vigor 360 dias após a data de sua publicação.

Para o representante do varejo recifense, a eventual aprovação do texto pode trazer reflexos preocupantes ao setor. Segundo ele, a mudança impactaria diretamente empresas que já enfrentam desafios relacionados a custos operacionais, carga tributária e cenário econômico instável.

Em nota oficial, a CNDL manifestou “repúdio veemente e categórico” ao chamado “Fim da Escala 6x1”, previsto na PEC 8/2025, apensada à PEC 221/2019, em análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A proposta altera o artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal, promovendo a redução da jornada para o modelo 4x3.

De acordo com a entidade, que representa milhões de empreendedores, lojistas e comerciantes em todo o país por meio das Federações e Câmaras de Dirigentes Lojistas, o posicionamento não se trata de resistência a mudanças, mas de um “alerta técnico fundamentado do setor produtivo”.

A CNDL argumenta que, embora a proposta seja motivada por aspirações legítimas de melhoria na qualidade de vida, os efeitos práticos poderiam ser opostos aos pretendidos. Entre os possíveis impactos, a confederação cita desemprego, aumento da informalidade, fechamento de empresas e empobrecimento da população, além do risco de que o tempo livre seja direcionado à busca de renda complementar, em vez de descanso.

No manifesto, a entidade destaca que a produtividade do trabalhador brasileiro corresponde a cerca de 25% da produtividade do trabalhador norte-americano. Em termos monetários, aponta que uma hora trabalhada no Brasil gera entre US$ 17 e US$ 20, enquanto em países da OCDE o valor varia entre US$ 65 e US$ 85.

Para a CNDL, a diferença não está relacionada à dedicação do trabalhador, mas a fatores estruturais como déficit de capital, tecnologia, infraestrutura e qualificação profissional.

A confederação avalia que a redução da jornada, sem a superação prévia desses gargalos, representa uma inversão de prioridades. O texto afirma que a experiência internacional, especialmente em países europeus, demonstra que a diminuição da carga horária ocorre como consequência do aumento da produtividade, e não como ponto de partida.

Ao final, a entidade conclama os parlamentares à rejeição da PEC 221/2019 e seus apensados, defendendo que o tema seja debatido de forma técnica e fora do contexto eleitoral. A nota é datada de 10 de fevereiro de 2026, em Brasília.

