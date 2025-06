CDL Recife celebra 65 anos apostando em parcerias como forma de impulsionar o comércio

A- A+

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) celebrou, nesta quinta-feira (19), os 65 anos da entidade, em um evento prestigiado no Novotel Recife Marina, no bairro de São José. A solenidade contou com a presença de autoridades políticas e do setor econômico, incluindo a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o prefeito do Recife, João Campos; e o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis.

Segundo o presidente da CDL Recife, Fred Leal, ao longo dos 65 anos de história, a entidade realizou uma série de ações para desenvolver o trabalho dos lojistas.

"A CDL hoje é a entidade representativa do comércio do Recife. Nesses 65 anos, fez uma série de ações, inclusive a principal delas, que é a gestão do SPC, ferramenta que ajuda muitos lojistas nos seus negócios. Além disso, está tendo uma ação muito grande junto tanto com o governo estadual, como municipal, na parte da segurança e na parte da revitalização dos bairros.", afirmou ele.



E resumiu:

"CDL, na realidade, é do Recife, é dos shoppings, é das ruas. Tem uma representatividade muito grande. 65 anos de uma entidade não é pouco. Realmente, é uma honra muito grande estar sendo presidente nesse momento".

Fred Leal acompanhado da esposa, Silvana, na comemoração dos 65 anos da CDL Recife - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

A opinião foi compartilhada pelo diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, que destacou a importância da CDL Recife para o estado.

"A CDL Recife é a instituição do comércio, do grande comércio que eu sinto saudade, sobretudo do centro. A luta da CDL pela revitalização do Centro do Recife é uma luta que diz respeito não só a CDL, como a todos os grandes empresários de Pernambuco, como de fato nós somos empresários, e a gente torce e está ao lado da CDL nessa luta que é gigantesca e é de Pernambuco", disse.

Destacando a vocação do pernambucano para o comércio, a governadora Raquel Lyra afirmou que a celebração acontece em um momento de crescimento do setor em todo o estado.

"Pernambuco é terra de mascates. O comércio sempre foi um serviço muito forte na nossa região. Estamos aqui para comemorar junto com o presidente Fred e todos que fazem do nosso comércio um comércio forte, gerador de emprego e renda. Apesar de todas as adversidades, nosso comércio cresce", ressaltou Raquel.

Para o prefeito do Recife, João Campos, a celebração do aniversário de 65 anos da CDL Recife representa a continuidade de uma jornada de extrema importância para a capital pernambucana.

"É uma bela e longa jornada, sempre com a capacidade de representar algo que é muito importante para o Recife. O setor de serviços é, disparado, a maior força da economia da cidade. A CDL é uma instituição que reúne, principalmente no comércio, que é um grande empregador da cidade, a unidade dessa representação", destacou o gestor municipal.

Também estiveram presentes no evento a prefeita de Olinda, Mirella Almeida; a gerente de mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti; além do secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos Andrade Lima.

