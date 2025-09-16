A- A+

CDL Recife dá início ao evento promocional "Vem pro Centro Premiado" Durante os dias 16 a 20 de setembro, 1.500 lojas do centro do Recife contarão com ações promocionais e sorteios

Nesta terça-feira (16) a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) lançou o evento promocional “Vem pro Centro Premiado”. A campanha, realizada pela primeira vez, faz parte de uma parceria com os governos estadual e municipal, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e do Programa Recentro.

Durante os dias 16 a 20 de setembro, 1.500 lojas do centro do Recife, nos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, contarão com ações promocionais e sorteio de prêmios para os seus clientes. A ação tem como principal objetivo retomar a atratividade do público para fazer suas compras no centro e movimentar o comércio e economia local.

O evento de abertura foi realizado no Restaurante Café do Mercado, localizado na rua das Calçadas, permitindo que as movimentações fossem acompanhadas por passantes do centro. Marcaram presença na ação representantes do governo de Pernambuco e do Recife, lojistas, e membros da CDL, como o presidente da entidade, Fred Leal.

“Essa ação de hoje é uma ação específica, das que planejamos para médio e curto prazo. Como vocês sabem, o varejo necessita de um impulso imediato para as vendas. Nós não tivemos um semestre tão auspicioso, mas a gente acha que nesse dá para a gente aquecer e fazer alguma coisa em prol dos lojistas do centro do Recife”, declarou Fred à imprensa.



Na imagem: Fred Leal, Presidente do CDL Recife. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Comércio do Recife

De acordo com dados trazidos por Fred Leal, o comércio recifense sofreu uma queda de cerca de 3% a 5% nas vendas do primeiro semestre de 2025, em relação a esse mesmo período no ano anterior. Para o presidente da CDL, essa diminuição decorre do cenário de instabilidade política e econômica em território nacional, que respinga também sobre Recife. Esse quadro vem dos recentes acontecimentos do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, além da condenação do ex-presidente, Jair Bolsonaro.

“A gente tá num momento muito indefinido na política. Polarização, julgamento, ação dos Estados Unidos, enfim, tudo isso segura mais um pouco o consumidor e o lojista. Então a gente procura fazer com que realmente dê uma balançada nisso. Tenha certeza, o comércio vive de otimismo, e a gente está dando mais uma ferramenta para que o comércio veja, negocie com fornecedores e baixe seus preços”, afirmou Fred.

Leal também comentou que fatores como o crescimento do comércio eletrônico, a descentralização das lojas dos bairros recifenses e os problemas de mobilidade prejudicam o fluxo de compras e vendas do centro. A CDL solicita mais diálogo com os governos federal, estadual e municipal, a fim de recuperar os 5% dos lucros perdidos, e expandir o comércio.

“Nós estamos em fase de recuperação, para ver se a gente minimiza esse impacto do próximo ano. O próximo ano é ano de eleição, e a gente realmente espera que haja uma movimentação maior, pois será um ano de muita expectativa”, complementa.



Recentro

O Programa de Revitalização do Centro do Recife, o Recentro, é um dos maiores parceiros do “Vem pro Centro Premiado”. De acordo com a Chefe do Gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça, a meta é trazer as pessoas de volta para o centro, promovendo obras que desmistificam a memória popular de que o centro é perigoso.

“Nossa busca é trazer o público novamente aqui para o centro do Recife para comprar mais e movimentar a economia. Então, campanhas promocionais como essa servem para a gente dar visibilidade, mostrar que tem muitos atrativos, e mesmo com a concorrência de shopping center, comércio digital, comércio de bairro, ele ainda está vivo. Então a prefeitura investe desde a parte de infraestrutura, cuidar das calçadas, da iluminação, zeladoria, segurança, para que as famílias tenham uma experiência muito positiva aqui no centro”, relatou.

Na imagem: Ana Paula Vilaça, Chefe do Gabinete do Centro Histórico da Prefeitura do Recife. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Apesar de ser um processo lento, a revitalização já agrada muitos lojistas, como Ivison Santos, do setor de de alimentação.

“Para nós lojistas, é importante ter fator de atratividade. O que vai fazer o consumidor sair da sua casa e vir para o centro, e não ir para outro lugar. Então, a campanha tem um mote muito positivo de trazer o cliente de volta, e quando ele chega aqui, vai se deparar com uma diversidade de produto muito grande, só que com preço muito mais barato do que em outros lugares”, comemora.

Na imagem: Ivison Santos, lojista do setor de alimentos. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Serviço



Para concorrer à premiação do “Vem pro Centro Premiado”, o cliente deve cadastrar o comprovante de compra no site do evento, onde constará o CNPJ, valor, data e endereço do estabelecimento. A cada R$50,00 em compras nas lojas participantes, os clientes terão direito a três cupons. O sorteio de um caminhão de prêmios e duas bicicletas será no dia 26 de setembro, às 10h, na sede da CDL Recife, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da campanha.

