ESPECIAL - 65 ANOS CDL Recife e comércio local unidos superam os desafios do tempo A linha do tempo mostra como, ao longo dos últimos 65 anos, o trabalho da instituição junto com os lojistas tem sido da maior importância nas transformações e ascensão do comércio local.

4 de junho de 1960 - Criação do Clube de Diretores Lojistas do Recife

27 de junho de 1960 - Almoço no Salão Azul do Grande Hotel, no bairro de Santo Antônio, para formalização da fundação do CDL. O evento reuniu lojistas, jornalistas, publicitários e autoridades. Em sua primeira assembleia, o CDL Recife já contava com a participação de 26 lojistas.

Agosto de 1960 - Primeira iniciativa para impulsionar o consumo e valorizar o comércio local, o Dia do Papai, em alusão ao Dia dos Pais. Para sua realização, uma comissão foi criada, reunindo diretores lojistas a fim de preparar a campanha e escolher as três melhores cartas escritas por crianças em homenagem aos pais.

Além disso, foi realizado o sorteio de um televisor entre os clientes das lojas associadas à entidade. Como forma de divulgação, a comissão espalhou cartazes com a legenda “Vote no papai - ele é o seu candidato a um bom presente!”. Resultado da ação: um aumento de 60% nas vendas das lojas associadas.

Novembro de 1960 - A instituição apresenta ao então prefeito da cidade do Recife, Miguel Arraes de Alencar, um estudo elencando a problemática dos vendedores ambulantes nas ruas centrais da capital. Com isso, a instituição se consolidou como a principal representante e porta-voz do empresariado lojista da cidade.

1961 - O CDL traz para a capital pernambucana a 2ª Convenção Nacional do Comércio Lojista e dá início à implantação do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

1963 - Em busca de uma sede mais adequada para a entidade e para o SPC, o presidente Wilson Campos realizou uma campanha para o sorteio de três automóveis modelo Fusca. A iniciativa foi um sucesso e, com o dinheiro, foi comprada a sede localizada no Cais de Santa Rita. Na gestão do presidente Wilson Calado (1973-1974), o imóvel foi vendido para o SESI, e a atual matriz, no edifício Círculo Católico, na Boa Vista, foi adquirida.

29 de novembro de 1965 - O Clube de Diretores Lojistas do Recife foi reconhecido como uma instituição de utilidade pública municipal, por outorga pela Lei 5.922, assinada pelo prefeito Augusto Lucena.

1967- Na gestão do presidente Anchieta Alves, foi realizada a 8ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, de 16 a 24 de setembro. O o evento, realizado no Clube Internacional do Recife, reuniu mais de dois mil participantes.

1970 - O Clube aperfeiçoa o seu Serviço de Proteção ao Crédito, instalando uma central com 50 linhas telefônicas para comunicação entre os lojistas associados, a fim de trocarem informações sobre os maus pagadores.

1973 - O então presidente da entidade, Wilson Calado, traz para o Recife, a 6ª Convenção do Comércio Lojista do Norte/Nordeste.

1978 - O CDL apresenta ao Sebrae-PE um projeto de implantação do Núcleo de Desenvolvimento Lojista, voltado para a prestação de serviços aos pequenos e médios empresários e à assessoria técnica da entidade.

1981 - A 22 ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, comandada pelo presidente Waldomiro Costa, contou com cerca de três mil participantes e em sua programação constaram um seminário do Serviço de Proteção ao Crédito e a Convenção Feminina.

1982-1985 - Durante a gestão do presidente Roberto Salgueiro, o CDL fez uma parceria com o governo municipal para a revitalização das ruas centrais do Recife.

1990-1993 - O CDL adquire novos equipamentos para a informatização do SPC, implantando o LigCheque e o Deacon. Também informatizou e dinamizou a Central de Cobrança. Neste período, na gestão de Geraldo da Costa, por meio de uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, as Delegacias do Turista e de Defraudações receberam novos terminais de computadores, como forma de controlar o uso de cheques sem fundos.

1994-1997 - Início do processo de integração dos SPCs do interior de Pernambuco, que centralizou, no Recife, as informações de todas as CDLs do estado. Neste período, em 1995, o Clube de Diretores Lojistas passou a se chamar Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife.

1998-2001 - No final da década de 1990, destacaram-se o Alerta 24 horas, que registrava a perda, roubo ou extravio de documentos e talões de cheques; assessoria jurídica a seus associados; o Centro de Apoio ao Lojista (CAL); e a Rede Nacional de Informações Comerciais (RENIC), em que o comerciante tinha à disposição o maior banco de dados da América Latina.

1999 - Cerca de cinco mil lojistas estiveram presentes no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, para a 40ª Convenção Nacional do Comércio Lojista. O evento foi um sucesso e contou com a presença de todas as CDLs, SPCs e Federações do Comércio do país. Início do processo de centralização nacional das informações cadastrais, tornando-se a primeira entidade a migrar para o Banco de Dados do SPC Brasil. Neste período, o então presidente, Eduardo Catão, promoveu grandes campanhas promocionais, com destaque para as três edições do Liquida Recife e a campanha “Quem Deve Não Teme”, que reabilitou mais de 120 mil consumidores inadimplentes.

2002-2005 - O grande destaque da gestão do presidente Fernando Catão, foi a implementação do Projeto Reviver Recife Centro, que revitalizou as principais ruas do comércio da cidade, promoveu a troca de pisos, recuperação de fachadas, investiu em limpeza e segurança e foi criado o Corredor do Comércio.

2009 - Em 2009, a CDL Recife implantou a Central de Recuperação de Crédito, permitindo que clientes inadimplentes negociassem seus débitos diretamente na sede da entidade. A iniciativa facilitou a regularização de dívidas e contribuiu para a recuperação do poder de compra dos consumidores.

2010 - Após um período de pausa, a campanha promocional Liquida Recife foi retomada em 2010, consolidando-se como uma das maiores ações de incentivo ao consumo na região. A iniciativa visa aquecer as vendas no comércio local, oferecendo descontos e promoções especiais aos consumidores.

2011 - Eduardo Catão implantou o serviço de certificação digital, e aperfeiçoou a Central de Recuperação de Crédito, adquirindo equipamentos de tecnologia de ponta, tornando o serviço uma referência e ampliando sua abrangência para todo o território nacional, criando o SPC Brasil Cobrança.

2018 - Lançamento do Natal Premiado. A campanha consistia em uma promoção criada com o intuito de impulsionar as vendas de fim de ano no comércio recifense, com sorteios e premiações para consumidores e vendedores, incentivando as compras no período natalino.

2020 - Durante a pandemia de covid-19, em 2020, a CDL Recife aderiu aos planos de enfrentamento da crise sanitária, apoiando as iniciativas do poder público. A entidade promoveu ações de orientação para o comércio sobre o cumprimento das normas de convivência e incentivou a cobertura vacinal.

2022 - A CDL Recife, em parceria com lojistas do bairro de São José, doou 12 bicicletas equipadas para auxiliar no deslocamento dos policiais pelas ruas do Centro. As bicicletas foram entregues ao 16º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança da região central.

2023 - Lançamento, em maio, do Projeto Rota do Comércio, uma plataforma digital que localiza estabelecimentos, produtos e serviços nos bairros centrais do Recife. Em novembro do mesmo ano, o projeto foi ampliado para incluir 56 novas ruas e mais de mil lojas, com o objetivo de atrair consumidores e movimentar o comércio de rua.

Participação no Programa Recentro



A CDL Recife tem sido uma parceira ativa no Programa Recentro, iniciativa da Prefeitura do Recife para revitalizar a área central da cidade. A entidade participou de reuniões e debates sobre o desenvolvimento econômico e social do Centro, contribuindo com propostas e ações para melhorar a infraestrutura e atrair investimentos para a região.

2025 - A CDL Recife atinge a marca de 65 anos de atuação, no dia 04 de junho. Em 21 de maio deste ano, a Câmara Municipal do Recife aprovou o Projeto de Lei Ordinária (PLO) número 159/2025, que declara a CDL Recife Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife.

