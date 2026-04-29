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Honra CDL Recife é reconhecida como Patrimônio Imaterial em sessão solene na Câmara Municipal Homenagem à entidade destaca papel histórico do comércio no desenvolvimento da capital pernambucana e reúne autoridades no plenário da Casa José Mariano

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife foi homenageada, nesta quarta-feira (29), durante reunião solene na Câmara Municipal do Recife. Na ocasião, a entidade recebeu oficialmente o título de Patrimônio Imaterial, Histórico e Cultural da capital pernambucana, reconhecimento já sancionado no ano passado e agora formalizado em cerimônia no plenário da Casa José Mariano.

A iniciativa partiu do vereador Gilberto Alves (PRD), autor do Requerimento nº 2.250/2026, aprovado por unanimidade no plenário. O evento reuniu autoridades, representantes do setor produtivo e convidados.

Presidente da CDL Recife, Fred Leal destacou o simbolismo da homenagem e o reconhecimento à trajetória da instituição.

“É uma honra muito grande receber esse título. Ele mostra a relevância da CDL para a cidade do Recife, construída não apenas na minha gestão, mas ao longo do trabalho de todos os presidentes nesses 65 anos. É um reconhecimento da cidade pelo serviço prestado aos lojistas, empresários e consumidores”, afirmou.

Segundo o vereador Gilberto Alves, a homenagem reflete a importância histórica do comércio para o desenvolvimento da capital pernambucana. “Recife cresceu a partir da sua vocação comercial, desde a época dos mascates. A CDL desempenhou um papel fundamental nesse processo. Reconhecê-la como patrimônio imaterial é reconhecer a própria história da cidade”, disse. Ele ainda ressaltou que a solenidade representa a formalização de um título já aprovado anteriormente pelo Legislativo.

Representando o prefeito do Recife, Victor Marques, o secretário executivo do Gabinete do Centro, João Paulo da Silva, enfatizou a parceria entre o poder público e a entidade. “A CDL é uma instituição fundamental não só para a economia, mas para a identidade cultural da cidade. É um parceiro estratégico, que além de apresentar demandas, também propõe e constrói soluções junto com o poder público”, destacou.

História

Fundada há 65 anos, a CDL Recife é uma das entidades de classe mais tradicionais do comércio varejista no Brasil, atuando na defesa dos interesses do setor e no fortalecimento da atividade econômica local.

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