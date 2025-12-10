A- A+

vendas de fim de ano CDL Recife lança campanha "Natal Premiado" para aumentar as vendas do comércio no final do ano Ação vai premiar clientes com um carro zero km, cinco TVs e cinco vales-compras de R$1 mil cada

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lança a campanha Natal Premiado, na manhã desta quarta-feira (10). Com a chegada do final do ano, mais de um milhão de pessoas passam a circular diariamente pelo centro em busca de produtos e serviços, conforme dados da CDL Recife. Por isso, após começar a abrir de domingo a domingo e nos feriados, o comércio a capital ganha mais um ação para aumentar as vendas durante a época das festividades de final de ano.

Mais de oito mil estabelecimentos participam da ação, entre lojas de rua e de 11 shopping centers da Região Metropolitana do Recife, como o Plaza, RioMar, Boa Vista, Recife, Tacaruna, Guararapes, Costa Dourada, Paulista North Way, Camará, Igarassu e Patteo Olinda.

A campanha focará em trazer também atrações do Centro, com apresentações musicais e Papai Noel, no ponto de troca, no Pátio do Livramento. A intenção é divertir as crianças, oferecer um cenário para fazer fotos e levar as famílias de volta à região central da capital pernambucana.

“Final do ano é o principal período do ano e a ideia da campanha é movimentar as vendas do comércio e atender tanto a população quanto empresas e empreendedores com produtos e serviços”, afirmou o presidente da CDL Recife, Fred Leal.

Fred Leal junto a Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do Recentro, e outros parceiros da ação. Foto: Divulgação

Como participar

A campanha consiste em premiar clientes com um carro Kwid zero quilômetro, cinco TVs de 50 polegadas e cinco vales-compras de R$1 mil cada.

Para participar do Natal Premiado 2025, é preciso comprar nos estabelecimentos cadastrados na campanha, que estarão sinalizados. A cada R$ 50 em compras realizadas entre os dias 10 e 24 de dezembro, o cliente terá direito a um cupom para participar do sorteio.

Para cadastrar os cupons, basta acessar o site da campanha. O sorteio dos prêmios ocorrerá no dia 7 de janeiro de 2026, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais da CDL Recife.

*Com informações da assessoria



