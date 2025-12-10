CDL Recife lança campanha "Natal Premiado" para aumentar as vendas do comércio no final do ano
Ação vai premiar clientes com um carro zero km, cinco TVs e cinco vales-compras de R$1 mil cada
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lança a campanha Natal Premiado, na manhã desta quarta-feira (10). Com a chegada do final do ano, mais de um milhão de pessoas passam a circular diariamente pelo centro em busca de produtos e serviços, conforme dados da CDL Recife. Por isso, após começar a abrir de domingo a domingo e nos feriados, o comércio a capital ganha mais um ação para aumentar as vendas durante a época das festividades de final de ano.
Mais de oito mil estabelecimentos participam da ação, entre lojas de rua e de 11 shopping centers da Região Metropolitana do Recife, como o Plaza, RioMar, Boa Vista, Recife, Tacaruna, Guararapes, Costa Dourada, Paulista North Way, Camará, Igarassu e Patteo Olinda.
A campanha focará em trazer também atrações do Centro, com apresentações musicais e Papai Noel, no ponto de troca, no Pátio do Livramento. A intenção é divertir as crianças, oferecer um cenário para fazer fotos e levar as famílias de volta à região central da capital pernambucana.
“Final do ano é o principal período do ano e a ideia da campanha é movimentar as vendas do comércio e atender tanto a população quanto empresas e empreendedores com produtos e serviços”, afirmou o presidente da CDL Recife, Fred Leal.
Leia também
• Shoppings ampliam horário de funcionamento para atender alta nas compras de fim de ano; confira
• Operação Papai Noel: governo reforça policiamento no comércio de Petrolina, no Sertão
Como participar
A campanha consiste em premiar clientes com um carro Kwid zero quilômetro, cinco TVs de 50 polegadas e cinco vales-compras de R$1 mil cada.
Para participar do Natal Premiado 2025, é preciso comprar nos estabelecimentos cadastrados na campanha, que estarão sinalizados. A cada R$ 50 em compras realizadas entre os dias 10 e 24 de dezembro, o cliente terá direito a um cupom para participar do sorteio.
Para cadastrar os cupons, basta acessar o site da campanha. O sorteio dos prêmios ocorrerá no dia 7 de janeiro de 2026, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais da CDL Recife.
*Com informações da assessoria