A- A+

Milho Ceasa abre Pátio do Milho nesta sexta-feira (06) com grande festa e expectativa de alta nas vendas Abertura contará com cortejo de bacamarteiros, mesa junina, atrações culturais e esquema especial de trânsito, segurança e limpeza

Leia também

• Pernambuco lança seis editais para impulsionar ciência, inovação e inclusão; aporte é de R$ 1 bilhão

• Anac revoga suspensão do transporte aéreo dos Correios após acordo de segurança

O mês mais esperado do ano no Ceasa-PE começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia 06 de junho, com a abertura do Pátio do Milho 2025, principal polo de comercialização de milho verde do estado no período junino. A tradicional feira, que movimenta compradores de todo o Nordeste, será iniciada com programação cultural e uma série de melhorias estruturais, de segurança e mobilidade para receber comerciantes e clientes com mais conforto e organização.

Uma das novidades na operação deste ano é o uso de drones para o monitoramento de segurança, trânsito e limpeza - uma estreia do equipamento no entreposto, devidamente regularizado pela ANAC, que permitirá à equipe operacional uma visão panorâmica em tempo real das movimentações no local.

Além disso, o Pátio do Milho foi reformado e preparado especialmente para o período junino, com reforço na segurança, ampliação da equipe de limpeza, apoio da Polícia Militar e do Detran, contribuindo com a ampliação da presença dos agentes de mobilidade. O objetivo é garantir fluidez no trânsito e mais comodidade para os clientes e vendedores.

Expectativa

Ao longo do mês de junho, o Ceasa estima uma circulação de aproximadamente 200 mil veículos, com picos de 40 mil veículos por dia nos dias de maior movimento. A média diária fica entre 12 mil e 15 mil veículos.

Entre os dias 14 e 24 de junho, entra em vigor o Plantão do Milho, período em que o centro de abastecimento opera em regime 24 horas por dia, com todas as portarias abertas e funcionamento ininterrupto para atender a alta demanda. Os dias de maior pico estão previstos para 20, 21, 22 e 23 de junho.

Em relação à comercialização, a estimativa é de que sejam ofertadas cerca de 9 milhões de espigas de milho verde, com concentração maior entre os dias 19 e 23 de junho. Embora o número represente uma leve redução em relação ao ano passado (cerca de 10%), a chegada de dois novos grandes produtores no Pátio pode provocar um cenário de superávit na oferta.

“Mesmo com os impactos das condições climáticas atípicas, como atraso das chuvas e estiagem prolongada, estamos otimistas com o abastecimento. O Ceasa se preparou com planejamento, reforço de estrutura e segurança. O São João começa aqui”, destacou o presidente Bruno Rodrigues.

“Este ano, além da reforma do Pátio, teremos reforço de agentes, policiamento ampliado, limpeza constante e a estreia do drone como ferramenta de apoio. Tudo para garantir que comerciantes e consumidores tenham uma experiência segura e eficiente”, afirmou o diretor técnico-operacional, Dr. Charles Gultiergue.

Abertura

A abertura do Pátio do Milho também será marcada por um momento especial da cultura nordestina: o 15º Encontro dos Bacamarteiros do Ceasa, promovido pela ASSUCERE com apoio institucional do Ceasa-PE. O evento deve contar com a participação de mais de 800 bacamarteiros de cerca de 40 cidades do Agreste e Sertão pernambucano.

A programação começa às 5h da manhã, com concentração no Varejão da Padaria, caminhada até o Pátio do Milho, apresentações culturais e café da manhã junino. Também haverá mesa com produtos típicos, barracas de comidas regionais, atrações musicais com forró pé de serra, quadrilha e cortejos nos corredores do entreposto. O encerramento da festa acontece na sede da ASSUCERE, com muito forró e confraternização.

Veja também