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SÃO JOÃO Ceasa-PE abre período junino com expectativa de vender 11,5 milhões de espigas de milho Centro de abastecimento funcionará 24 horas por dia, de 15 de junho a 24 de julho

O período junino do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) foi aberto oficialmente na manhã desta sexta-feira (5), com a mão do milho verde (50 espigas) vendida a preços que variam de R$ 55,00 a R$ 65,00. Ao som de forró e salva de tiros de grupos de bacamarteiros, o Pátio do Milho começou a receber, a partir das 6h da manhã, os consumidores com um café da manhã de comidas típicas das festas de São João.

De acordo com o diretor Técnico Operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue, há a expectativa de superar a marca de 11,5 milhões de espigas vendidas, o que representaria um aumento de 5% em relação a 2025.

“Temos o estoque do milho para o comércio fixo. E no comércio fixo, há de 20 a 25 vendedores, mas nessa época de junho a gente tem uma migração de vendedores que comercializam outros artigos aqui no Ceasa, como hortifrúti”, esclareceu, acrescentando que o preço da mão do milho tende a cair nos próximos dias, com a maior oferta de espigas.

Charles Gultiergue projeta a venda de 11,5 milhões de espigas de milho - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Gultiergue também explicou que, a partir do dia 15 deste mês, haverá uma operação especial no centro de abastecimento, que passará a funcionar excepcionalmente 24 horas por dia. Até lá, funcionará nos horários normais: segunda a sexta-feira, das 00h às 17h, e aos sábados, das 00h às 13h. O funcionamento 24 horas encerra-se no dia 24 de julho. Além disso, o estacionamento só é cobrado no valor de R$ 8,00 após 20 minutos.

Comparativo

No mês de maio, foram ofertadas 2,227 milhões de espigas de milho verde, que equivalem a 44.540 mãos. De acordo com o Departamento Técnico do Ceasa, o dado representa uma redução de 30% em relação ao mesmo mês de 2025, quando a oferta foi de 3,184 milhões de espigas.

Já no dia 1º de junho deste ano a mão de milho foi comercializada, em média, por R$ 60,00. O valor é 20% superior aos R$ 50,00 registrados no mesmo período do ano passado. No início deste mês, os preços variaram entre R$ 50,00 e R$ 70,00 por mão, enquanto em 2025 os valores oscilaram entre R$ 40,00 e R$ 50,00.



Ainda segundo o departamento, Pernambuco ampliou a participação na origem do milho comercializado no Ceasa, respondendo por 91% do produto ofertado em 2026, contra 82% no ano anterior. Entre os principais municípios fornecedores estão Passira, Ibimirim, Gravatá, Bonito, Amaraji, Caruaru, Belo Jardim, Bezerros, Barra de Guabiraba, Chã Grande e Vitória de Santo Antão. Também há o abastecimento de produtores da Paraíba e do Rio Grande do Norte.



Vendas

A movimentação deve se intensificar nos próximos dias. O vendedor José Maria, de 67 anos, veio ainda na quinta-feira (4) para organizar a área reservada a ele, que é de Glória do Goitá, na Zona da Mata. “Teve muita chuva, inverno bom. Muito bom a gente estar aqui com o forró, brincando, comendo bolo. [...] Só hoje, vendi 379 mãos de milho”, disse.

José Maria, de 67 anos, veio de Glória do Goitá para vender milho no Ceasa-PE - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Thiago França, de 40 anos, é morador do Recife e chegou ao Ceasa acompanhado pela avó para fazer as compras de milho. Afirmou ter comprado a mão pelo preço de R$ 60,00. “Hoje, a gente veio comprar só um pouco para fazer uma besteirinha, mas em breve a gente vai comprar mais e vai vir aqui de novo para fazer a compra do São João de verdade”, revelou.

Thiago França relatou que voltará nos próximos dias para fazer mais compras - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Apresentações

Além da apresentação da banda de forró Danielzinho, o Pátio do Milho recebeu grupos musicais e folclóricos, vestidos com roupas tradicionais da cultura nordestina. A Sociedade dos Bacamarteiros do Alto do Moura, de Caruaru, fez uma apresentação com as pequenas armas de fogo, dispararando tiros de pólvora seca.

Uma das componentes do grupo é Marta Medeiros, de 59 anos. Ela relatou que participa anualmente da abertura do período junino no Ceasa e que se sente feliz por participar do momento. “Chegamos cedinho, por volta das 5 horas da manhã já estávamos aqui na Ceasa. Vamos levar algumas frutas e milho para os netinhos, para os filhos, para fazerem parte também desse momento. [...] Julgamos que todos nós aqui somos uma grande família de bacamarteiros e representamos todo o Nordeste e a cultura nordestina”, disse.

Marta Medeiros faz parte da Sociedade de Bacamarteiros do Alto do Moura e vem todos os anos ao Ceasa para participar da abertura do período junino - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

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