SÃO JOÃO 2023 Ceasa-PE começa São João com feira do milho, canjica gigante e atrações musicais A expectativa é que as vendas aumentem este ano. Plantão do Milho começa dia 12

O São João já começou e no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) não poderia ser diferente. Na manhã desta sexta-feira (9), às 5h, foi realizada a abertura das festividades juninas no local, com direito à canjica gigante, atrações com músicas tradicionais da região e a feira do milho, onde comerciantes puderam expor suas mercadorias, com a expectativa de um aumento nas vendas.

O evento contou com cerca de 500 bacarmateiros, vindos de diversos municípios do Estado, homenageando a cultura nordestina.

Canjica gigante

O São João do Ceasa contou com uma canjica gigante,que foi servida para cerca de 5000 pessoas. Foto: Divulgação

Tradicional do São João do Ceasa, a canjica gigante não poderia faltar. Neste ano, foram mais de 300 quilos, com 2,10m de comprimento x 1,0m de largura. A iguaria foi servida para todas as pessoas presentes na abertura do evento.

"Durante a abertura, houve, além da venda do milho, a degustação de alimentos que vêm do milho, como pamonha, canjica, bolos, entre outros", iniciou Domingos Sávio, coordenador de apoio operacional do Ceasa.

"Neste ano, a canjica teve 396 quilos. Foram utilizadas 2,6 mil espigas de milho, e servimos quase 5 mil pessoas que estavam presentes no evento", completou Sávio.

Expectativa é de aumento nas vendas

Valdemir Ferreira, vendedor de milho no Ceasa-PE há seis anos. Foto: Alexandre Aroeira / Folha de Pernambuco

Com a abertura do São João, os vendedores que estiverem presentes no local nesta sexta esperam um aumento na vendas durante o período festivo. Este é o caso de Valdemir Ferreira, que trabalha no Ceasa-PE há seis anos vendendo milho verde, e se mostrou otimista com o comércio para as festividades deste ano.

"Graças a Deus tudo está dando certo este ano e não está faltando milho para vender. Venho aqui todos os anos e sempre consigo vender bastante. O preço está bom, a quantidade de pessoas também, então está tudo dando certo", comentou.

Enquanto Valdemir já trabalha no espaço há anos, Marilene Silva, que montou uma barraca para a venda de comidas típicas do São João, revelou que essa é a primeira vez que comparece às festividades do local, mas que segue com muito entusiasmo.

"Essa é a primeira vez que eu venho para a abertura do São João no Ceasa e estou muito satisfeita. É muito interessante, a procura por comidas típicas é intensa e eu estou gostando bastante. O que mais sai no meu comércio é a qualidade e hoje não está sendo diferente", contou.

Atrações do evento

Adenilson Santos, bacarmateiro que compareceu à abertura do Sõa João no Ceasa-PE. Foto: Alexandre Aroeira / Folha de Pernambuco

Além das quadrilhas e do forró pé de serra, o evento contou com a participação de cerca de 500 bacarmateiros, que vieram de diversos municípios do Estado para animar a festa a convite da organização.

Um deles foi Adenilson Santos, bacarmateiro há sete anos, que compareceu à abertura dos festejos nesta sexta e contou à Folha de Pernambuco que a tradição corre na sua família.

"Todo ano, comparecemos à abertura e os festejos deste ano estão muito bons. A cultura bacamarte é muito antiga e não podemos deixar ela acabar. Ela faz parte de toda a minha família. A minha esposa, inclusive, é bacamarte, mas não pôde comparecer neste ano", revelou.

O bacamarte é uma arma surgida durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 a 1870, e consistiu no conflito entre Argentina, Uruguai, o então Brasil Colônia e o Paraguai.

Desde então, a cultura se desenvolveu e ganhou lugar entre os festejos nordestinos. O costume é que os bacarmateiros realizem o disparo da arma, geralmente direcionada ao chão e apenas com pólvora, para que o tiro represente o início das festas juninas.

Adenilson contou que a cultura é "perigosa", mas que deve ser feita com responsabilidade, representando a cultura da região: "O bacamarte é feito com amor e muito carinho. É uma 'brincadeira perigosa', mas que, sendo feita com cuidado e atenção, é muito gratificante para a nossa cultura", afirmou.

Plantão do Milho

Os festejos no Ceasa-PE seguem durante a maior parte do mês de junho. Já na próxima segunda-feira (12), começa o Plantão do Milho, quando o Pátio do Milho funcionará 24 horas para a venda do milho verde. O plantão se estenderá até o dia 24 de junho - com fim às 13h neste último dia, podendo se estender até 18h, a depender da demanda e oferta.

