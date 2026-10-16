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Pernambuco Ceasa-PE completa 64 anos com foco em inovação e modernização A partir da próxima semana, o centro de abastecimento entregará uma série de melhorias

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) completa, nesta sexta-feira (16), 64 anos de história em uma nova fase de modernização. A partir da próxima semana, o centro de abastecimento entregará uma série de melhorias, incluindo um mapa interativo com recursos de geolocalização, Wi-Fi gratuito nas áreas comuns e a implantação de um ponto fixo para veículos de transporte por aplicativo.

Atualmente, o equipamento é a terceira maior central de abastecimento do Brasil e movimenta um grande volume de cargas, com impacto na economia pernambucana e nas relações comerciais com outros estados. Segundo o presidente do Ceasa-PE, Humberto Arraes, o centro de abastecimento está preparado para um novo momento, com investimentos em tecnologia e infraestrutura.

“A gente tem voltado nossas ações para a parte de inovação e adaptando o mercado. A gente vive um mundo hoje que a internet influencia na comercialização de mercadorias. A internet hoje é uma concorrente de todos os setores e a gente precisa adaptar a nossa central de abastecimento ao momento que o Brasil e o mundo vivem”, afirmou.

Investimentos

Na próxima semana, o Ceasa-PE entregará diversas melhorias. Um dos principais investimentos está sendo realizado na Reciflor, espaço destinado à comercialização de flores, que funciona nas madrugadas de terça-feira, quinta-feira e sábado, das 5h às 7h.

A intervenção contempla a recuperação de mais de 750 metros quadrados de telhado, a instalação de gradil, uma nova fachada e uma placa de identificação visível para quem trafega pela BR-101. Também estão previstas melhorias nos banheiros, adequações das instalações elétricas às normas vigentes e intervenções relacionadas à segurança contra incêndios.

A P3, principal entrada do centro de abastecimento, também está sendo revitalizada. Os serviços incluem nova iluminação, pintura, instalação de novas paradas de ônibus e implantação de um ponto fixo para embarque e desembarque de passageiros de veículos por aplicativo. Outra entrega prevista é um banheiro acessível no setor de banana.

Na área de tecnologia e mobilidade, o Ceasa-PE prevê disponibilizar Wi-Fi gratuito no pátio e implantar um mapa interativo com recursos de geolocalização. A sinalização das vias internas também será integrada ao sistema para facilitar o deslocamento dos frequentadores.

“Estamos criando um mapeamento para todos, com nome de ruas e sinalização. Vamos fazer um aplicativo próprio, como tem nos shoppings ou em outros centros comerciais. Quem vier ao Ceasa poderá buscar o nome da loja e saber não apenas onde o carro vai chegar, mas também onde fica a loja. Queremos acabar com essa falta de referência que os lojistas tanto reclamam”, disse Arraes.

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