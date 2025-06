A- A+

Festas juninas Ceasa-PE inicia Plantão do Milho com operação 24h e infraestrutura renovada para o São João Entre os dias 14 e 24 de junho, entreposto funcionará ininterruptamente para garantir o abastecimento de milho verde. Expectativa é de 9 milhões de espigas comercializadas

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) inicia, neste sábado (14), a operação especial do Plantão do Milho, com funcionamento ininterrupto até o dia 24 de junho. A medida visa atender à alta demanda de consumidores e comerciantes durante o período junino, quando o milho verde se torna o item mais procurado nas feiras do estado.

A edição deste ano será a primeira realizada após a reforma do Pátio do Milho, que recebeu melhorias estruturais com foco em conforto e segurança. As intervenções incluíram a reestruturação do sistema de drenagem, essencial para o escoamento da água das chuvas, e o reforço da cobertura das barracas, ampliando a proteção para vendedores e clientes.

“Nosso objetivo é garantir o abastecimento e, ao mesmo tempo, oferecer conforto e segurança para quem trabalha e compra no Ceasa. A nova estrutura do Pátio do Milho permite um funcionamento mais eficiente mesmo em dias chuvosos”, afirmou o diretor técnico-operacional do Ceasa-PE, Dr. Charles Gultiergue.

Durante os dez dias de plantão, o entreposto manterá todas as portarias abertas, com reforço nos serviços de segurança, limpeza e organização do trânsito. Um drone será utilizado para monitoramento em tempo real da movimentação. A previsão é de que cerca de 200 mil veículos circulem pelo local, com pico entre os dias 20 e 23 de junho, quando o fluxo diário pode chegar a 40 mil veículos.

A expectativa é de que aproximadamente 9 milhões de espigas de milho verde estejam disponíveis para comercialização no Ceasa entre os dias 19 e 23 de junho. Embora haja previsão de uma leve redução na oferta em relação a 2024 — consequência de estiagem prolongada e atraso no período de chuvas —, o volume deverá ser reforçado com a chegada de dois novos grandes produtores ao pátio.

A operação reforça o compromisso do Ceasa-PE com a segurança alimentar e o abastecimento popular, em um dos períodos de maior movimentação do calendário cultural e econômico do estado. O Plantão do Milho segue como um dos principais pontos de apoio ao comércio de produtos típicos das festas juninas em Pernambuco.

Veja também