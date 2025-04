A- A+

Abastecimento Ceasa-PE mantém funcionamento normal no feriado do Dia do Trabalhador O entreposto seguirá operando até as 17h

Apesar de ser um feriado nacional, o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) terá funcionamento normal nesta quinta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. O entreposto seguirá operando até as 17h, garantindo o abastecimento para permissionários, lojistas, produtores e consumidores que buscam hortifruti, cereais, pescados, carnes, flores e outros insumos essenciais.

A feira de flores Reciflor, tradicionalmente realizada às terças, quintas e sábados, também estará em funcionamento no feriado, das 5h às 7h da manhã, com variedade e qualidade para quem deseja aproveitar a data para adquirir flores e plantas ornamentais. Vale destacar que o prédio administrativo do Ceasa-PE e os serviços internos administrativos não terão expediente neste dia. No entanto, todos os serviços essenciais para a operação do entreposto (como segurança, limpeza, mobilidade interna e logística) seguem funcionando normalmente para garantir a organização e fluidez das atividades.

O Ceasa-PE reforça seu papel como ponto estratégico para o abastecimento da Região Metropolitana e de diversas cidades do estado, contribuindo para que produtos de qualidade cheguem à mesa dos pernambucanos também durante o feriado.

