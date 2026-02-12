Ceasa-PE manterá funcionamento no Carnaval; confira

A- A+

O Centro de Abastecimento de Pernambuco (Ceasa-PE) informou que funcionará normalmente durante o Carnaval. As exceções ficarão para o domingo, dia em que o espaço normalmente não funciona, e para o feriado oficial do Carnaval, na terça-feira (17).



O Ceasa também divulgou os horários de funcionamento do Reciflor e da feira de Orgânicos. Para ambos os casos, haverá horários especiais. Na terça (17), não haverá Reciflor, enquanto a feira de Orgânicos não funcionará na quarta (18). A reabertura normal de todos os serviços do Ceasa ocorrerá na quarta-feira (18), das 0h às 17h.

Confira o funcionamento do Ceasa-PE no Carnaval:

Sábado (14): funcionamento normal (0h às 13h);

Domingo (15): fechado (horário habitual);

Segunda-feira (16): funcionamento normal (0h às 17h);

Terça-feira (17): fechado;

Quarta-feira (18): reabertura em horário normal (0h às 17h).



Reciflor: não haverá feira na terça-feira (17);

Orgânicos: não haverá funcionamento na quarta-feira de Cinzas (18).



