Ceasa-PE manterá funcionamento no Carnaval; confira
Exceções serão apenas o domingo e a terça-feira de Carnaval
O Centro de Abastecimento de Pernambuco (Ceasa-PE) informou que funcionará normalmente durante o Carnaval. As exceções ficarão para o domingo, dia em que o espaço normalmente não funciona, e para o feriado oficial do Carnaval, na terça-feira (17).
O Ceasa também divulgou os horários de funcionamento do Reciflor e da feira de Orgânicos. Para ambos os casos, haverá horários especiais. Na terça (17), não haverá Reciflor, enquanto a feira de Orgânicos não funcionará na quarta (18). A reabertura normal de todos os serviços do Ceasa ocorrerá na quarta-feira (18), das 0h às 17h.
Confira o funcionamento do Ceasa-PE no Carnaval:
Sábado (14): funcionamento normal (0h às 13h);
Domingo (15): fechado (horário habitual);
Segunda-feira (16): funcionamento normal (0h às 17h);
Terça-feira (17): fechado;
Quarta-feira (18): reabertura em horário normal (0h às 17h).
Reciflor: não haverá feira na terça-feira (17);
Orgânicos: não haverá funcionamento na quarta-feira de Cinzas (18).