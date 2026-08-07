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Ceasa-PE registra queda no preço do tomate e alta da alface, chuchu e cenoura

Levantamento foi realizado pelo entreposto entre segunda (3) e sexta (7)

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Ceasa-PE registra queda no preço do tomate e alta da alface, chuchu e cenouraCeasa-PE registra queda no preço do tomate e alta da alface, chuchu e cenoura - Foto: Brenda Alcântara/Folha de Pernambuco

O levantamento diário de preços realizado pelo Departamento Técnico do Centro de Abastecimento e Logísitica de Pernambuco (Ceasa-PE), entre segunda (3) e sexta-feira (7), aponta comportamento distinto entre hortaliças e frutas comercializadas no mercado atacadista. Enquanto alguns produtos apresentaram redução significativa nos preços, outros registraram altas influenciadas principalmente pela oferta, demanda e sazonalidade. 

Entre as hortaliças, o destaque de queda foi o tomate, cujo preço médio recuou 42,86%, passando de R$ 2,50 para R$ 1,43/kg. O produto encontra-se em plena safra, condição que favorece maior oferta e pressiona os preços para baixo.

Também apresentaram redução:

No sentido contrário, as maiores altas foram observadas em:

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Frutas 
No setor de frutas, o mercado permaneceu relativamente estável durante a semana, com poucas oscilações expressivas. A principal queda foi registrada na goiaba, que apresentou redução de 22,22%, passando de R$ 3,21 para R$ 2,50/kg. O produto encontra-se em safra, o que amplia a oferta no mercado.

Também apresentaram redução:

As demais frutas permaneceram praticamente estáveis ao longo da semana, demonstrando equilíbrio entre oferta e demanda no mercado atacadista. 

Análise de mercado
O comportamento observado nesta semana evidencia que os produtos em plena safra continuam apresentando maior regularidade de abastecimento. Entretanto, fatores climáticos, qualidade dos lotes, logística e aumento pontual da demanda podem provocar oscilações mesmo em produtos com boa oferta, como ocorreu com a alface, cenoura e coentro.

Já o expressivo recuo no preço do tomate reforça o aumento da disponibilidade do produto no mercado, beneficiando consumidores e comerciantes. Por outro lado, o chuchu, comercializado fora da safra, apresentou a maior valorização da semana em razão da redução da oferta.

No conjunto analisado, as hortaliças registraram variação financeira positiva de 1,89%, enquanto as frutas apresentaram redução financeira de 4,19%, indicando um mercado mais favorável ao consumidor nesse segmento. 

"Nesta semana observamos um mercado bastante dinâmico. O tomate apresentou uma queda expressiva devido ao aumento da oferta proporcionado pela safra, enquanto o chuchu registrou forte valorização por estar fora do período de produção. Também houve aumento em algumas hortaliças folhosas e de ciclo curto como alface, repolho e coentro, reflexo de oscilações na oferta e da maior procura por produtos frescos", disse Thiago Velloso, gerente do Departamento Técnico do CEASA Pernambuco.

"No segmento das frutas, o mercado permaneceu relativamente estável, com destaque para a queda da goiaba, favorecida pelo período de safra. A tendência é que os preços continuem acompanhando o comportamento da oferta nas próximas semanas, especialmente em função das condições climáticas e da evolução das colheitas", acrescentou.
 

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