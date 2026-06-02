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Ceasa Ceasa Pernambuco abre período junino e espera aquecer comércio e abastecimento no estado Abertura do Pátio do Milho marca início da temporada e reforça logística para o São João

O Ceasa Pernambuco abre oficialmente, nesta sexta-feira (5), o período junino de 2026, dando início a uma das épocas mais importantes para o comércio e o abastecimento em todo o estado. A programação especial começa às 5h da manhã, com café da manhã regional, comidas típicas, apresentações de forró e encontro de bacamarteiros, marcando também a abertura oficial do tradicional Pátio do Milho.

O espaço, que concentra a comercialização de um dos produtos mais simbólicos do São João, passa a receber comerciantes, produtores e compradores que movimentam a cadeia econômica das festas juninas em Pernambuco.

Ao longo de junho, o Ceasa se consolida como um dos principais polos de abastecimento para quem deseja preparar pratos típicos, empreender com vendas sazonais ou garantir produtos com variedade e preços competitivos.

O entreposto reúne desde ingredientes tradicionais, como milho, coco, raízes, frutas, temperos e especiarias, até utensílios, embalagens e acessórios utilizados na produção e comercialização de comidas típicas.

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios, restaurantes, comerciantes e empreendedores que encontram no período junino uma oportunidade para ampliar a renda com a venda de canjica, pamonha, mungunzá, bolo de milho, milho cozido e outras iguarias tradicionais.

O levantamento do Departamento Técnico do Ceasa aponta que, entre os dias 1º e 31 de maio, foram ofertadas 2,227 milhões de espigas de milho verde, o equivalente a 44.540 mãos — unidade tradicional de comercialização composta por 50 espigas.

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

Além de atender consumidores, o Ceasa desempenha papel estratégico para pequenos negócios. Fotos: Divulgação

O volume representa uma redução de 30,06% em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 3,184 milhões de espigas, ou 63.680 mãos.

A menor oferta também refletiu nos preços. Em 1º de junho de 2026, a mão de milho foi comercializada, em média, por R$ 60, valor 20% superior aos R$ 50 registrados no mesmo período do ano passado. No início deste mês, os preços variaram entre R$ 50 e R$ 70 por mão, enquanto em 2025 os valores oscilaram entre R$ 40 e R$ 50.

Apesar da redução na oferta, Pernambuco ampliou sua participação na origem do milho comercializado no Ceasa. O estado respondeu por 91% do produto ofertado em 2026, contra 82% no ano anterior.

Entre os principais municípios fornecedores estão Passira, Ibimirim, Gravatá, Bonito, Amaraji, Caruaru, Belo Jardim, Bezerros, Barra de Guabiraba, Chã Grande e Vitória de Santo Antão. Também contribuem para o abastecimento produtores da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

A expectativa da administração do Ceasa é de aumento significativo na movimentação comercial nas próximas semanas, impulsionada pela proximidade dos festejos de São João.

Para atender à demanda, o entreposto inicia, à meia-noite do dia 15 de junho, o tradicional Plantão do Milho. A operação será concentrada no Pátio do Milho e funcionará ininterruptamente até o dia 24 de junho, garantindo que comerciantes, revendedores e consumidores tenham acesso ao produto durante 24 horas por dia.

Reconhecido como o principal centro de abastecimento das regiões Norte e Nordeste, o Ceasa Pernambuco reforça, mais uma vez, sua importância para a economia e para a preservação das tradições juninas, conectando produtores, comerciantes e consumidores em uma das épocas mais emblemáticas do calendário cultural pernambucano.

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