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resultado Ceasa Pernambuco registra volume menor de vendas de milho em junho em relação ao ano passado Apesar da redução no volume ofertado, os preços se mantiveram praticamente estáveis ao longo do período; média da mão de 50 espigas ficou em R$ 51, 1,92% abaixo da média de R$ 52 registrada no mesmo período do ano passado

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) registrou a comercialização de 9,671 milhões de espigas de milho verde no mês de junho de 2026, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira (7) pelo entreposto. Em comparação com o mesmo período de 2025, quando o volume havia alcançado 10,997 milhões, houve redução de 12,06%. No período acumulado de maio a junho, a queda foi de 16,10%, passando de 14,181 milhões para 11,898 milhões de espigas.

Ainda de acordo com o balanço, foram 19,509 milhões de espigas de milho verde entre o mês de janeiro e de junho. Apesar da redução no volume ofertado, os preços se mantiveram praticamente estáveis ao longo do período. A média da mão de 50 espigas ficou em R$ 51, 1,92% abaixo da média de R$ 52 registrada no mesmo período do ano passado. O dado indica equilíbrio entre oferta e demanda e ajudou a garantir previsibilidade para comerciantes, feirantes, permissionários e consumidores durante as festas juninas.



A principal origem do milho comercializado no Ceasa continuou sendo Pernambuco, responsável por 70% da oferta registrada em junho, com destaque para municípios como Passira, Chã Grande, Gravatá, Barra de Guabiraba, Bonito e Ibimirim. Também houve participação de produtores da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe.



Segundo avaliação técnica do Ceasa Pernambuco, fatores como as variações climáticas ao longo do ciclo produtivo em importantes regiões fornecedoras e o ajuste natural da oferta após uma safra mais robusta em 2025 contribuíram para a redução do volume comercializado neste ano. Ainda assim, o abastecimento foi mantido de forma regular durante todo o período junino, sem comprometer o atendimento aos comerciantes e consumidores.



Thiago Velloso, gerente do Departamento Técnico do Ceasa Pernambuco, destaca que o resultado confirma o papel do entreposto no abastecimento das festas. “Mesmo com uma oferta menor em relação ao ano passado, conseguimos garantir abastecimento regular durante todo o ciclo junino, sem descontinuidade no fornecimento e com preços equilibrados. Esse resultado é fruto de um trabalho de planejamento iniciado meses antes, envolvendo acompanhamento das áreas produtoras, organização do Pátio do Milho, ordenamento da comercialização, segurança, logística e diálogo permanente com produtores e comerciantes.”

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