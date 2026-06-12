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PLANTÃO DO MILHO Ceasa Pernambuco inicia operação 24 horas para venda de milho durante o período junino Ação especial de São João começa à 0h da próxima segunda-feira (15)

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) organizou operação especial destinada à fluidez da circulação interna e atendimentos às altas demandas do período junino.

Com a aproximação do São João, o centro dá início, na próxima segunda-feira (15), a partir da 0h, ao chamado "plantão do milho", que funciona de forma ininterrupta no Pátio do Milho, até 24 de junho.

Nesse período, comerciantes, revendedores, feirantes, empreendedores do ramo alimentício e consumidores podem encontrar milho disponível no Pátio do Milho no decorrer do dia e da noite.

A medida atende ao aumento expressivo da procura por um dos produtos mais tradicionais da cultura alimentar nordestina no mês de junho.

Além do milho, o Ceasa Pernambuco também passa a operar com reforços na logística geral para dar suporte à maior circulação de pessoas, veículos e mercadorias.

O período junino exige atenção redobrada ao fluxo interno, aos acessos, à segurança, à iluminação e à organização do local, tendo em vista garantir melhores condições para quem compra, vende e trabalha no espaço.

A orientação é que motoristas e usuários respeitem os fluxos estabelecidos, evitem estacionar em locais indevidos, não trafeguem na contramão e sigam a sinalização e as orientações das equipes.

Por isso, o Ceasa destaca a importância da colaboração do público para o bom funcionamento da iniciativa. Essas medidas ajudam a tornar mais segura e mais fluida a circulação para todos.

Tradicionalmente concentrada no Pátio do Milho, a operação especial facilita a localização dos principais comerciantes e distribuidores do produto, além de organizar melhor uma das frentes mais demandadas do entreposto neste período.

Durante anos, o espaço tem recebido melhorias de infraestrutura para acomodar melhor a comercialização de um produto fundamental para a cultura nordestina e para a economia junina.

O Levantamento do Departamento Técnico mostra que, entre 1º e 26 de maio, o Ceasa Pernambuco havia registrado a oferta de 1,849 milhão de espigas de milho verde, com preço médio de R$ 58 por mão, sinalizando o aquecimento do mercado antes mesmo da abertura oficial do plantão.

A maior parte do milho comercializado neste período foi de Pernambuco, com participação de 91%, ressaltando o papel da produção local no abastecimento junino.

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