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Economia

Ceasa Pernambuco mantém funcionamento normal no feriado de Nossa Senhora do Carmo

Entreposto e Reciflor abrirão normalmente nesta quinta-feira (16), das 0h às 17h

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Ceasa-PE terá funcionamento normal durante o feriado de Nossa Senhora do CarmoCeasa-PE terá funcionamento normal durante o feriado de Nossa Senhora do Carmo - Foto: Artur Cavalcanti/Divulgação

O Ceasa Pernambuco funcionará normalmente nesta quinta-feira (16), feriado de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. O entreposto abrirá à meia-noite e seguirá atendendo até as 17h, mantendo o horário habitual de funcionamento.

Segundo a administração do Ceasa, a operação será mantida sem alterações, permitindo que comerciantes, feirantes, permissionários, consumidores e demais usuários realizem suas compras normalmente durante todo o expediente.

O Reciflor, espaço destinado à comercialização de flores e plantas ornamentais, também terá funcionamento regular ao longo do feriado.

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O centro de abastecimento informou ainda que todas as portarias permanecerão abertas, garantindo o acesso de veículos, compradores e fornecedores durante todo o período de atendimento.

A orientação é que os usuários programem suas compras normalmente, já que os setores de comercialização e os serviços oferecidos no entreposto operarão sem mudanças na programação.

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