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Ceasa Ceasa Pernambuco registra queda nos preços de pepino, chuchu e abacate; alface lidera altas Levantamento do Departamento Técnico aponta boas oportunidades de compra para consumidores e comerciantes no mercado atacadista

O mercado atacadista do Ceasa Pernambuco apresentou boas oportunidades de compra nesta semana, especialmente para quem busca hortaliças e frutas com preços mais acessíveis. Levantamento realizado pelo Departamento Técnico (DETEC), referente ao período de 20 a 27 de julho, aponta redução expressiva nos preços de produtos como pepino, chuchu, batatinha, repolho, abacate e uva Itália, reflexo principalmente do aumento da oferta de itens em período de safra.

Entre as hortaliças, o pepino registrou a maior queda da semana, com redução de 49,62%, passando de R$ 1,33 para R$ 0,67 o quilo. Também apresentaram recuo o chuchu (-40%), a batatinha (-20%), o repolho (-20%) e a cebola pera (-11,11%).

No grupo das frutas, o abacate apresentou a maior redução, com queda de 20%, seguido pela uva Itália (-16,67%), acerola (-11,76%) e coco verde (-11,76%). Entre esses produtos, abacate, acerola e uva Itália encontram-se em período de safra, favorecendo o aumento da oferta e a redução dos preços.

Por outro lado, alguns produtos registraram valorização ao longo da semana. A alface liderou as altas, com aumento de 87,5%, passando de R$ 3,05 para R$ 5,73 por pé. O produto está fora da safra, condição que reduz a oferta e influencia diretamente na elevação dos preços. Também apresentaram alta o coentro (+66,67%), a vagem (+60%) e o maracujá (+12,5%).

Segundo o gerente do Departamento Técnico do Ceasa Pernambuco, Thiago Velloso, as oscilações acompanham o comportamento natural do mercado hortigranjeiro e são influenciadas principalmente pela disponibilidade dos produtos.

"As oscilações observadas nesta semana são resultado principalmente do comportamento da oferta dos produtos, aliado ao período de safra e à demanda do mercado. Produtos fora da safra, como a alface, tendem a apresentar preços mais elevados devido à menor disponibilidade. Já itens que estão em plena safra, como o pepino, abacate e uva Itália, registram redução nos preços em função do aumento da oferta. Essas variações são naturais no mercado hortigranjeiro e reforçam a importância do acompanhamento contínuo para orientar comerciantes e consumidores."

No balanço geral da semana, o valor financeiro movimentado pelo grupo das hortaliças apresentou leve crescimento, passando de R$ 88,08 para R$ 89,84. Já entre as frutas, houve retração de aproximadamente 5,06%, indicando maior estabilidade nos preços e boas oportunidades de compra para comerciantes, feirantes, permissionários, restaurantes e consumidores que utilizam o mercado atacadista como referência.

O levantamento semanal do DETEC é divulgado regularmente pelo Ceasa Pernambuco para acompanhar o comportamento dos preços no mercado atacadista, auxiliando o planejamento de compras e contribuindo para uma maior transparência sobre a oferta de hortifrutigranjeiros comercializados no entreposto.

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