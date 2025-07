Cebri aponta gravidade das tarifas de Trump sobre o Brasil e defende diálogo

A- A+

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) divulgou um comunicado em que afirma ver com preocupação a decisão do governo dos Estados Unidos em aplicar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, anunciada na última quarta-feira pelo presidente americano Donald Trump.

O think tank, organização que se dedica a estudar as relações internacionais e reúne especialistas de renome do cenário brasileiro, afirmou que a medida representa um retrocesso nos marcos do relacionamento bilateral entre os dois países e contraria a história de amizade construída ao longo de mais de dois séculos.

“Causa perplexidade o tom agressivo e desproporcional adotado na correspondência enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro”, diz trecho do comunicado, pontuando que as alegações sobre a balança comercial apresentadas por Trump são lastreadas em informações incorretas.

O comunicado afirma ainda que é “ainda mais grave é a tentativa de condicionar decisões comerciais a temas da política interna brasileira representando uma interferência indevida em assuntos internos de um Estado soberano, e com a insinuação inaceitável de que o Poder Judiciário estaria atuando de maneira ilegítima ou parcial”.

O Cebri afirma, fazendo um paralelo com os EUA, que ambas as constituições consagram o princípio de independência dos três poderes, e que não cabe ao Poder Executivo interferir em matérias exclusivas do Poder Judiciário: “Da mesma forma que os Estados Unidos valorizam a separação de poderes e a autonomia de suas instituições, o Brasil também exige que esses mesmos princípios sejam respeitado”, diz trecho da nota.

No anúncio de Trump, o republicano afirmou que havia um déficit na balança entre os dois países negativo para os EUA, o que, segundo dados oficiais, não é verdade. O Cebri reforça este dado no comunicado: “Os dados estatísticos oficiais revelam o superávit dos EUA de US$ 410 bilhões no comércio de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. O Brasil, portanto, não impõe um relacionamento comercial “injusto”, conforme alegado na carta do presidente americano”.

O comunicado do think thank termina afirmando que o Brasil deve manter-se aberto ao diálogo apesar da gravidade do cenário, defendendo que qualquer controvérsia seja tratada por meio de canais diplomáticos apropriados e com base no respeito mútuo, a fim de que os países busquem uma solução construtiva, transparente e fundamentada em dados críveis, preservando o multilateralismo e o direito internacional.

