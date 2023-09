A- A+

Negócios Cecon fecha 2023 com aumento no número de eventos Atualmente, o pavilhão de feiras sedia a Autonor

O Centro de Convenções de Pernambuco vai fechar 2023 com um total de 28 eventos no seu pavilhão de feiras - nove a mais que em 2022. Para 2024, expectativa é de mais crescimento: 48 feiras estão em negociação no complexo, atualmente administrado pelo Consórcio CID Convenções.

Nos últimos dias, o Cecon está sediando a Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste – Autonor, que já recebeu público de mais de 15 mil pessoas até a noite da última quinta-feira.

Apresentando as últimas novidades do segmento de autopeças, a Autonor tem a expectativa de receber, até o encerramento, amanhã (16), quase 50 mil visitantes, superando, assim, as 40 mil pessoas que compareceram em 2019. Nesta edição, a feira conta com mais de 350 estandes e 750 marcas expositoras.

“Estamos muito felizes com este retorno da Autonor ao Pernambuco Centro de Convenções e mais ainda por ser uma edição maior, com expectativa de um grande público. Fizemos melhorias no nosso pavilhão de feiras, que têm colaborado para o sucesso dos eventos que recebemos, como a substituição de todas as lâmpadas para unidades em LED. O pavilhão está ainda mais bonito e destacando a estrutura dos eventos.Isso só comprova a nova fase do Centro de Convenções, desde que o Consórcio CID assumiu o controle do equipamento por meio de concessão. Até o fim do ano, teremos mais 11 feiras, encerrando 2023 com o total de 28 eventos só no pavilhão”, destaca o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos.

Para a diretora da Autonor, Bruna Miranda, a feira deste ano deve marcar a retomada definitiva do crescimento do setor de autopeças. "Estamos muito felizes com o sucesso da Autonor e também por mais uma vez estarmos neste espaço tão importante para eventos, que é o Pernambuco Centro de Convenções. Encontramos o pavilhão mais iluminado, já com algumas melhorias, o que permite ver o início do trabalho que vem sendo feito pelo Consórcio que assumiu a administração do Cecon", salienta.

