PERNNAMBUCO Cedca lança campanha para doações via Imposto de Renda a projetos sociais voltados para crianças Ação busca ampliar o financiamento de políticas públicas e projetos sociais voltados a crianças e adolescentes no estado; saiba como contribuir

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (Cedca/PE) lançou a campanha “O Leão é o Nosso Amigo”, com o intuito de estimular contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (Fedca).

A ação busca ampliar o financiamento de políticas públicas e projetos sociais voltados a crianças e adolescentes no estado.

Pessoas físicas podem destinar até 3% do imposto devido diretamente na declaração, desde que utilizem o modelo completo. Também é possível contribuir com até 6% até o dia 31 de dezembro, aumentando a dedução.

Empresas tributadas pelo lucro real podem doar até 1% do imposto devido, sem comprometer outros abatimentos fiscais.

Campanha visa a arrecadar doações via Imposto de Renda. Foto: Divulgação/Cedca

As doações, segundo o presidente do Cedca/PE, Leandro Moura, representam uma forma de participação cidadã. Em 2024, por meio de edital, dez instituições pernambucanas tiveram projetos financiados com recursos do fundo.

“Destinar parte do Imposto de Renda para o Fedca é um ato de cidadania, que fortalece as políticas públicas e apoia o trabalho das entidades por meio de editais, sem gerar custos adicionais ao contribuinte”, destaca Moura.

Embora a campanha ganhe visibilidade no período de declaração do IR, as contribuições podem ser feitas ao longo do ano por depósito bancário ou PIX.

Após a doação, é necessário enviar o comprovante para o e-mail [email protected], informando os dados pessoais ou empresariais para emissão do recibo, que será utilizado na declaração fiscal.

Confira como doar para o Fedca:



Banco do Brasil

Agência: 3234-4

Conta Corrente: 10232-6

PIX (CNPJ): 01.028.699/0001-60

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site oficial: www.cedca.pe.gov.br.

